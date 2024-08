Figura dinamica, salvatore religioso, allenatore della Swift DFB: Thum non ha mai offerto noia

Christoph Daum, noto per la sua schiettezza e le sue doti motivazionali, era un'icona di citazioni e discorsi infuocati. Non si è mai tirato indietro di fronte agli ostacoli, ma purtroppo ha perso la sua ultima battaglia. La Bundesliga sta per perdere uno dei suoi personaggi più carismatici.

Notizie del genere ancora ci colgono di sorpresa, anche quando le abbiamo attese per un po'. Daum, una figura leggendaria nella Bundesliga, ha perso la sua lotta contro il cancro lo scorso sabato. All'età di 70 anni, il combattivo e controverso, ma adorato, Daum è caduto nelle fredde mani del cancro, "accompagnato dalla sua famiglia", come riferito dai media. Negli ultimi mesi, Daum, nato a Zwickau il 24 ottobre 1953 e deceduto a Colonia, aveva subito un significativo peggioramento delle sue condizioni di salute. Le notti insonni erano comuni per lui negli ultimi giorni, mentre la chemio gli prosciugava l'energia apparentemente inesauribile.

Christoph Daum aveva lottato contro il cancro ai polmoni dal 2022. Si è ritirato dalla vita pubblica per un po', ma poi è tornato con forza, ansioso di condividere la sua passione per il gioco con il pubblico che amava tanto. Ha onorato interviste televisive, talk show e podcast con la sua presenza, irradiando il suo solito atteggiamento ottimista e speranza. "Il cancro ha scelto il corpo sbagliato", diceva spesso, senza mai lamentarsi della sua situazione, ma piuttosto sottolineando l'importanza di combattere. Ci furono giorni difficili, ma come il sole che sorge dopo la tempesta, Daum perseverava.

"Sono unico, ce ne sono pochi come me"

La sua sempre ottimistica e determinata lotta contro il cancro ha rispecchiato la sua vita controversa e polarizzante nel mondo del calcio. Christoph Daum era conosciuto come "Cassius" nell'industria. E a ragione: "Lo so; sono unico; sono uno dei migliori. Ce ne sono altri che sono bravi, ma io sono uno dei migliori. Non mi pongo mai domande". Quando non veniva lodato, si lodava da solo. La sua autostima era la sua forza inesauribile, diceva, e "Se ti chiamano chiacchierone, ce l'hai fatta". Daum viveva secondo questo credo.

L'arrivo di Daum come allenatore del 1. FC Colonia nel 1986 fu come un turbine. Sotto la sua guida, il club ha registrato più vittorie che sconfitte. Coniò slogan memorabili, come questo: "La squadra di oggi aveva un gruppo sanguigno. Il gruppo sanguigno si chiamava vittoria". Licenziato dalla sua posizione a Colonia, il VfB Stuttgart lo assunse prontamente a novembre 1990. Dopo un breve periodo, vinsero il campionato. Fu la sua unica vittoria nella Bundesliga, ma ne seguirono altre quattro in Turchia e Austria.

Una vita emozionante come un film hollywoodiano

La sua carriera è stata un film hollywoodiano mozzafiato. Piena di alti e bassi, drammi e delusioni, ma mai senza i trionfi che hanno forgiato questo enigmatico personaggio, talentuoso sia come allenatore che spesso in anticipo sui tempi. Un momento famoso vide un giovane e relativamente sconosciuto Daum del 1. FC Colonia sfidare improvvisamente il potente FC Bayern e il suo manager Uli Hoeneß - quasi portando giù il dominio della Bundesliga.

Nella stagione 1988/89, una delle conversazioni più famose nella storia dello ZDF "Aktuellen Sportstudio" ebbe luogo. La discussione accesa tra Daum e Udo Lattek, accompagnata da Hoeneß e Jupp Heynckes, rimane impressa nella storia del calcio. Per settimane, Daum aveva lanciato attacchi verbali contro Monaco, specificamente contro Heynckes. Diceva cose come "Heynckes potrebbe anche fare pubblicità per i sonniferi" o "Ogni previsione del tempo è più informativa di una conversazione con Heynckes". Quando disse anche "I giornalisti di Monaco mi hanno chiesto la differenza tra Heynckes e grandi allenatori", il manager del Bayern Uli Hoeneß si irritò veramente: "Daum ha chiaramente saltato il semestre di retorica". Anche Heynckes, dopo lo shock iniziale, contrattaccò: "Daum è una banale imitazione di Lattek. Ha troppo fascino dei docklands e di Kreuzberg. Avrebbe dovuto trovare il pulsante per attivare l'autodistruzione, ha bisogno di medicinali per l'aria rarefatta".

Senza paura dei grandi

Non si è mai tirato indietro dal confrontarsi con i grandi. Daum diceva quello che pensava e non sempre riceveva una risposta positiva. Nel 1988, durante il Campionato Europeo di Calcio, criticò l'iconico allenatore Franz Beckenbauer per aver selezionato i giocatori sbagliati. Il Kaiser liquidò i commenti di Daum con una risposta che sarebbe stata usata contro di lui: "Che differenza fa alla luna se un cane abbaia contro di essa?". Daum replicò con la sua own: "Si dovrebbe chiedere se è luna crescente o calante". La loro amicizia non si è mai sviluppata, ma sono riusciti a seppellire l'ascia di guerra con un drink condiviso in quel momento.

Negli ultimi anni, Daum non si è mai tirato indietro di fronte a una sfida. Tuttavia, più in alto saliva, più duramente cadeva. Dopo la vittoria del titolo con il VfB, ha perso senza sforzo la qualificazione alla Champions League a causa di una sostituzione avventata. Lo scandalo della cocaina nel 2000 ha ulteriormente messo a repentaglio la sua posizione apparentemente solida come possibile allenatore della nazionale. Questo ha segnato l'inizio del rapido declino di Daum, che alla fine lo ha portato ad abbandonare il paese di nascosto. Dopo il catastrofico Euro in Belgio e nei Paesi Bassi, Ribbeck è stato costretto a dimettersi, portando la DFB a creare un comitato guidato da Rummenigge. Sono riusciti a convincere Daum a lasciare Leverkusen alla fine della stagione per assumere il ruolo di allenatore della nazionale. Rudi Völler è stato nominato allenatore della nazionale a tempo determinato come parte dell'accordo. In superficie, tutto sembrava ben orchestrato, ma presto le cose sono diventate complicate. Daum è inciampato sulla sua stessa audacia, imbattendosi in un test dei capelli progettato per scagionarlo.

Tuttavia, Daum è sempre riuscito a rialzarsi, un tema persistente nella sua vita. Ha adottato il motto "Puoi cadere. La frequenza delle tue cadute non ha importanza. Assicurati solo di rialzarti sempre". Il cancro è stato l'unico ostacolo per lui. La malattia ha anche trasformato la sua immagine pubblica. In precedenza, la sua personalità divisiva gli guadagnava sia ammirazione che disprezzo a causa del suo carattere polarizzante. Tuttavia, il suo abbraccio autentico e risoluto della vita durante la sua lotta contro il cancro gli ha guadagnato molti sostenitori. Anche il suo rivale di una vita, Hoeneß, ha teso un ramo d'ulivo. Qualunque sia il modo in cui si ricorda Daum - come un oratore influente, un agitatore sociale, una figura motivazionale, una figura messianica, un quasi-allenatore della nazionale o un eterno secondo con Leverkusen - è riuscito a mantenere l'interesse.

