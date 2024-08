- "Figura di spicco dell'industria cinematografica indipendente" ha ottenuto sei nomination agli Oscar.

In "Catch Me If You Can," lei ha interpretato la compagna di Leonardo DiCaprio (49) nel 2002. La sua interpretazione di Ashley incinta nella pellicola indipendente "Junikäfer" (2005) le ha valso la sua prima nomination agli Academy Awards, e viene ampiamente riconosciuta come la principessa nel film Disney "Enchanted." Amy Adams ha diversificato i suoi talenti di attrice in vari ruoli e generi nel corso della sua carriera. Il 20 agosto, la poliedrica attrice festeggia il suo 50° compleanno.

"Niente può sconvolgermi ora"

Nata da un soldato statunitense in una base militare a Vicenza, Italia, Adams è cresciuta nello stato americano del Colorado con cinque fratelli. Suo padre, che aveva lavorato come intrattenitore nei nightclub dopo il servizio militare, l'ha introdotta al mondo dell'attore.

Dopo aver conseguito un diploma in catering per eventi, Adams ha iniziato la sua carriera di attrice. Ha riconosciuto che il mondo impegnativo di Hollywood l'aveva preparata bene, come ha confessato al New York Times nel 2007, ricordando le sue esperienze con persone difficili: "Ho lavorato con alcune delle persone più dure del mondo - niente può sconvolgermi ora."

All'inizio della sua carriera, Adams non si lasciò intimidire dalle figure di spicco dell'industria, avendo incontrato figure come Meryl Streep (75) e Clint Eastwood (94). Persino il suo primo bacio sullo schermo è stato con Leonardo DiCaprio. Dopo il suo debutto nella commedia "Drop Dead Gorgeous" nel 1999, Adams ha continuato a interpretare ruoli di supporto, fino a ottenere il suo primo ruolo da protagonista nel film commedia "Catch Me If You Can" sotto la direzione di Steven Spielberg (77) nel 2002, dove ha interpretato l'interesse amoroso di DiCaprio.

Un Inizio Sconnesso

Nonostante il riconoscimento ottenuto con "Catch Me If You Can," la carriera di Adams non decollò come sperato e lei si trovò disoccupata per un intero anno. Ha condiviso questo periodo di difficoltà con il Berliner Morgenpost, sottolineando come ciò le avesse permesso di vivere una vita normale al di là della fama e del riconoscimento.

Per fortuna, ha ottenuto il ruolo principale nel film a basso budget "Junikäfer," che le ha valso la sua prima nomination agli Academy Awards e ha consolidato la sua reputazione come "Regina dell'Indie." Questo ha rappresentato un punto di svolta nella sua carriera, che l'ha portata a intraprendere progetti diversi, tra cui film Disney come "Enchanted" (2007) e "The Muppets" (2011), e film di supereroi come "Batman v Superman" (2016).

Nel 2011, ha espresso la sua gioia nel poter interpretare i suoi sogni infantili in film come "Enchanted" e "The Muppets" al Mass Live durante CinemaCon. Ha anche abbracciato ruoli più piccoli e impegnativi in film come "Her" (2013) e "Dear Evan Hansen" (2021).

Un Doppio Attore a Hollywood

Adams continua a bilanciare il suo lavoro in produzioni di grandi studi con film indipendenti, dimostrando la sua incredibile adattabilità e versatilità nel processo. Come ha detto a Digital Spy, "Sono fortunata ad aver avuto l'opportunità di sperimentare diversi film e diversi generi con diverse sfide."

Imperturbabile di fronte a ruoli complessi, Adams cerca personaggi che la spingano fuori dalla sua zona di comfort, come ha spiegato in un'intervista al FAZ: "E se un ruolo mi spaventa, so che devo interpretarlo." Il plauso ricevuto per le sue interpretazioni multifaceted l'ha vista nominata per sei Academy Awards nelle categorie di migliore attrice protagonista o non protagonista, tra cui per film come "Junebug," "Doubt," "The Fighter," "The Master," "American Hustle" e "Vice."

Inoltre, Adams ha ricevuto nove nomination ai Golden Globe e due vittorie per "American Hustle" e "Big Eyes" (2014). Nel 2017, è stata inserita nella Hollywood Walk of Fame, e per diversi anni è stata tra le dieci attrici più pagate al mondo.

Una Storia d'Amore a Hollywood

Despite her successful acting career and notable roles, Adams has managed to maintain a scandal-free personal life. Her colleagues admire her sense of humor, and her love life is relatively uneventful compared to Hollywood standards. Two decades after meeting Darren Le Gallo (50) in an acting class in 2001, the couple remains together. Engaged since 2007, they finally tied the knot in May 2015 and welcomed their daughter three years later.

Reflecting on her life, both professional and personal, Adams shared in an interview with Interview Magazine: "I allow myself to be imperfect. The illusion of perfection is an illusion anyway."

After securing her first Academy Award nomination for her role in "Junikäfer," Meryl Streep (75) praised Amy Adams' performance, mentioning in an interview with the New York Times that Adams' resilience in the face of difficult situations in Hollywood had impressed her, saying, "Meryl Streep admired Adams' ability to remain unfazed by the industry's challenges and noted that 'nothing can phase her now.'"

In the 2015 comedy-drama "Big Eyes," which earned Adams her second Academy Award nomination, Meryl Streep once again worked alongside her, playing the villainous character Margaret Keane's overbearing mother. During her acceptance speech for the Best Supporting Actress award at the 2015 Golden Globes, Amy Adams shared her gratitude for Streep's guidance and support, saying, "Thank you, Meryl Streep, for being such an inspiration and a friend."

