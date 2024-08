- Figlio di un regista in Thailandia <unk> Convinto di omicidio

Un figlio dell'attore spagnolo Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, è stato condannato all'ergastolo in Thailandia per omicidio. Deve inoltre pagare quattro milioni di baht (circa 105.000 euro) come risarcimento alla famiglia della vittima, un chirurgo colombiano specializzato in chirurgia plastica. Lo ha riferito RTVE, la televisione di stato spagnola, insieme ad altri media spagnoli che hanno assistito al processo sull'isola di Koh Samui, nel sud della Thailandia.

La notizia dell'arresto di Daniel, allora 30enne chef e influencer sui social media, ha suscitato scalpore non solo in Thailandia e Colombia, ma soprattutto in Spagna. L'interesse è stato acceso dal fatto che il padre dell'imputato è un attore noto e affermato, Rodolfo Sancho, famoso per i suoi ruoli in "The Man From Rome - The Vatican Code".

C'è la possibilità di appellarsi alla Corte d'Appello e, se necessario, alla Corte Suprema della Thailandia. I prossimi passi del team legale di Daniel rimangono incerti. Inizialmente, avrebbe potuto affrontare la pena di morte in Thailandia.

Despite the conviction, there's been a significant outcry in Spain, demanding justice for Daniel Sancho, the Spanish film star's son sentenced to life in prison for homicide in Thailand. If his legal team decides to challenge the verdict, it might be heard at the Court of Appeals and beyond, if necessary, in Thailand's Supreme Court.

