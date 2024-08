"Crescere così in fretta": questo pensiero potrebbe attraversare la mente di alcuni genitori famosi in questo momento. Diversi figli di genitori famosi si stanno preparando per lasciare il nido e intraprendere il loro viaggio universitario. Alcuni di loro hanno addirittura ottenuto il posto in prestigiose università.

Ben Affleck: la figlia Violet si prepara per Yale

- Figli di personaggi famosi come Ben Affleck e Tom Cruise e le loro controparti

Ben Affleck sta attualmente gestendo diverse responsabilità, con Jennifer Lopez che ha recentemente richiesto il divorzio dall'attore e regista. Nel frattempo, sua figlia Violet è sull'orlo della sua esperienza universitaria. La 18enne è figlia del primo matrimonio di Affleck con l'attrice Jennifer Garner.

Violet si dice che stia per unirsi alla Yale University di New Haven, nel Connecticut. Nel fine settimana, è stata avvistata sul campus con i suoi genitori e il fratello di 15 anni, Fin. Le foto ottenute dal "Daily Mail" britannico mostrano Affleck che appare rilassato con i suoi figli e l'ex moglie al suo fianco. Il figlio più giovane, Samuel, di 12 anni, era assente. Non è chiaro quale materia Violet studierà all'università elite.

Suri Cruise

Suri Cruise, 18 anni, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, sta anche entrando nella vita adulta. Si dice che Suri si sia trasferita in una dormitorio alla Carnegie Mellon University nel fine settimana, accompagnata dalla madre. Le immagini catturate dal "Daily Mail" mostrano la madre e la figlia con le valigie sui terreni dell'università a Pittsburgh, in Pennsylvania.

Suo padre, apparentemente non in contatto con Suri da quando si è separato da Holmes, non era presente. Secondo i pettegolezzi, Suri ha ora cambiato nome in Suri Noelle. Holmes ha recentemente detto alla rivista "Town & Country" che è "molto orgogliosa" di sua figlia, esprimendo sia tristezza che felicità. Le fonti suggeriscono che Suri studierà moda.

Moses Martin

Il figlio di Gwyneth Paltrow, Moses Martin, dal suo legame con il frontman dei Coldplay Chris Martin, sta anche dicendo addio. Secondo i resoconti, Moses si sta preparando per frequentare la Brown University. L'esile 18enne sta lasciando Los Angeles per Providence, nel Rhode Island.

Paltrow ha espresso i suoi sentimenti in un'intervista con il "Sunday Times", dicendo di avere un "profondo senso di imminente tristezza", ma riconoscendo la necessità dell'indipendenza dei bambini per crescere. La materia che Moses ha scelto di studiare all'università prestigiosa rimane sconosciuta. Paltrow e Martin hanno anche una figlia, Apple.

Henry Samuel

Il figlio maggiore di Heidi Klum, Henry Samuel, sta anche avventurandosi da solo. Subito dopo la sua laurea, Klum ha pubblicato foto e video su Instagram, esprimendo il suo orgoglio. Il luogo dell'università di Henry non è stato rivelato.

Dopo la cerimonia di laurea, Klum, il marito Tom Kaulitz e i suoi altri tre figli erano presenti a cena. Lou e Johan sono entrambi nati dal matrimonio di Klum con il cantante Seal, mentre Leni Klum è nata con l'aiuto di Flavio Briatore.

Shepherd Seinfeld

La moglie di Jerry Seinfeld, Jessica, ha celebrato il trasferimento del suo figlio più giovane Shepherd nel suo dormitorio universitario lo scorso martedì. Ha pubblicato foto su Instagram, mostrando il momento felice della famiglia sul campus. I resoconti dei media suggeriscono che Shepherd seguirà le orme dei suoi fratelli, frequentando la Duke University nella Carolina del Nord. Jessica non ha rivelato la scelta di studio di Shepherd.

La figlia di Sharon Stone, Laird, ha già un obiettivo chiaro: secondo il post di Stone su Instagram alla fine di luglio, inizierà i suoi studi medici. Lo scorso fine settimana, ha pubblicato una foto di Laird davanti a un edificio universitario. "Giorno importante", ha scritto come didascalia. In maggio, ha celebrato la laurea del figlio, apparendo orgogliosa in una foto su Instagram. All'inizio di quel mese, ha rivelato su Instagram che il suo figlio maggiore adottivo, Roan, era entrato nel mondo dell'attore.

