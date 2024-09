FIFA 25 di EA sta lasciando le volpi tattiche in un stato di stordimento.

Ogni settembre, i fanatici di calcio di tutto il mondo aspettano con ansia FIFA, il simulatore di calcio annuale di Electronic Arts. Ma FIFA 25 giustifica l'investimento, soprattutto con le sue nuove funzionalità minime? ntv.de ha sottoposto il gioco a una prova sulla PS5 e ha identificato due cambiamenti di rilievo.

La luce è su 'FC IQ', un nuovo livello che consente una personalizzazione estesa delle tattiche della squadra. Questa funzionalità potrebbe sembrare intimidatoria all'inizio, poiché si allontana dai giochi FIFA standard e si avvicina alla complessità di Football Manager. L'essenza del calcio moderno non è più quella delle posizioni fisse, con le squadre che oscillano tra le formazioni con o senza palla.

Ora, FIFA 25 consente una tale personalizzazione. Un centrocampista difensivo può ora funzionare come 'Holding Six', motor o centrocampista aggiuntivo. Il centrocampista offensivo può diventare un falso nove, playmaker o giocatore d'ala. I ruoli associati a ciascuna posizione richiedono considerazione, influenzando la strategia generale. Una lavagna tattica assomiglia divertente a una scacchiera, illustrando la zona designata per ciascun giocatore. Alcuni giocatori si adattano distintamente a questi ruoli. Ad esempio, Antoine Griezmann dell'Atlético Madrid eccelle come falso nove, mentre Erling Haaland del Manchester City porta il mantello di un perfetto uomo di punta.

Flessibilità della formazione

Le formazioni iniziali servono solo come base, naturalmente si spostano quando si ottiene o si difende la palla. Ad esempio, una difesa a 4 può essere modificata, portando a una formazione 3-4-2-1 spostando un difensore centrale a centrocampo. La flessibilità del centrocampo consente ai giocatori d'ala di avanzare al ruolo di terzo attaccante, trasformando la formazione in un 4-3-3 quando si ha la palla. Quando si difende, torna a un 4-4-2. Tali formazioni possono essere manipolate in tempo reale senza la necessità di pianificazione preventiva.

Anche se l'idea sembra complessa, è sorprendentemente intuitiva nella pratica, alterando i modelli di movimento e il comportamento difensivo/offensivo. Ciò introduce nuove strategie di gioco nella comunità FIFA, distinguendo FIFA 25 dai suoi predecessori in termini di profondità tattica.

FC IQ potrebbe non rivoluzionare il gioco, poiché FIFA 25 è ancora giocabile senza istruzioni tattiche. Ma offre una nuova prospettiva per i giocatori hardcore e online, che potrebbe servire come piccolo vantaggio.

Oltre alle nuove funzionalità di FIFA 25, il season pass è stato unificato, consentendo di guadagnare punti in tutti i modi di gioco. Tuttavia, la vera star dello spettacolo quest'anno è la modalità carriera. Anche se Ultimate Team è privo di grandi avanzamenti, la modalità carriera brilla con opzioni di personalizzazione migliorate, tattiche migliorate, effetti meteorologici dinamici e maggiore profondità, offrendo un'esperienza molto più ricca rispetto alle versioni precedenti.

Ma la modalità carriera non è priva di difetti. Il design delle conversazioni di negoziazione manca di originalità e la copertura dei media è limitata. Gli interviste hanno poco valore e sembrano fuori luogo, e la sezione Notizie, che serve essenzialmente come Aggiornamenti quotidiani del manager, è male implementata.

Un importante nuovo arrivo nella rosa è "Rush", un casuale modalità 5v5. Integrato sia nella Modalità Manager che in Ultimate Team, "Rush" infonde nuova vita nel gioco, introducendo la tanto attesa leggerezza che Ultimate Team ha mancato da tempo. È la scelta perfetta per le sessioni multigiocatore, migliorando l'esperienza complessiva e riducendo il rischio di scambi frustranti con misteriosi compagni di squadra noti per perdere palla.

FIFA 25 giustifica il prezzo di acquisto completo? I giocatori casuali potrebbero a malapena notare la differenza rispetto a FIFA 24, data la scarsa aggiornamento della disposizione. I giocatori hardcore e i fanatici tattici, tuttavia, trovano una nuova fonte di varietà con la modalità "Rush", mentre gli strategi del calcio possono tuffarsi a capofitto nelle complessità di FC IQ.

FIFA 25 uscirà il 27 settembre per PS5, PS4, Xbox Series X/S e PC.

