FIFA 25 di EA finalmente soddisferà il suo impegno a lungo termine?

EA è tornata a Gamescom con il suo titolo di punta: EA FC 25. La simulazione di calcio, precedentemente nota come la serie FIFA, uscirà a settembre. Con il gioco che vende milioni di copie ogni anno a prezzo intero, EA promette un videogioco che esplora nuovi territori mantenendo fede alle sue radici. È un equilibrio delicato. Lo sviluppatore del gameplay Sam Rivera ha fatto luce sui meccanismi di EA FC 25 e ha chiarito un grosso malinteso in un'intervista con ntv.de.

Nella precedente edizione, erano le abilità uniche di certi giocatori a potenziare l'efficacia dei passaggi, dei tiri o delle azioni difensive. Quest'anno, gli sviluppatori si concentrano sulla strategia. L'hanno chiamata FC IQ e permette di apportare regolazioni flessibili alle formazioni. Nuovi ruoli dei giocatori possono modificare la posizione, i percorsi di corsa o il comportamento difensivo per la stessa posizione.

"Per offrire un'esperienza divertente, il gioco deve essere reattivo. Le animazioni devono apparire fluide e autentiche. Dovrebbe esserci una varietà di meccanismi che aggiungono profondità al gioco", dice Rivera. Si prevede che le nuove caratteristiche tattiche si basino su questo. "Queste piaceranno soprattutto ai giocatori dediti che prestano attenzione ai dettagli del calcio".

La fase di beta testing del gioco è attualmente in corso, secondo Rivera. "Finora, il feedback è che ci sono numerose possibilità tattiche, numerose combinazioni. Si preannuncia un anno divertente per coloro che partecipano ai modi competitivi come Ultimate Team".

Preoccupazioni per le tattiche del metagame

Potrai anche condividere le tue tattiche uniche con altri giocatori creando un codice unico. Ciò solleva preoccupazioni riguardo a una tattica del metagame - particolarmente efficace e diffusa - che domini il gioco e lo renda noioso perché tutti la usano. "Adesso abbiamo strumenti migliori per contrastare questo", dice Rivera. I giocatori competitivi spesso cercano di sfruttare determinate tattiche per avere un vantaggio. "Le formazioni di base diventeranno più importanti e ci saranno modi per contrastare questo. Abbiamo una squadra live che raccoglie feedback dalla beta e cerca qualsiasi cosa che sia 'overpowered' e la regola di conseguenza".

I critici hanno a lungo accusato il gioco di essere scriptato e avere una spinta interna. Ciò significa che i meccanismi di gioco intervengono per colmare un deficit anche quando un giocatore è chiaramente svantaggiato. "Non c'è scripting. Non c'è spinta", dice Rivera. "Ci sono numerosi fattori che i giocatori non vedono: la palla gira? La palla rimbalza? È un tiro diretto? C'è un avversario dietro? Quanto è lontano l'avversario? Ci sono così tanti fattori da considerare anche per un semplice tiro. Portiamo tali variabili del mondo reale nella nostra simulazione di calcio". Nel calcio vero, un goal decisivo nei minuti di recupero è più memorabile di uno segnato al 32º minuto.

Un altro argomento contro la spinta interna è la scena dei giocatori professionisti di EA FC. "C'è coerenza tra i giocatori competitivi", dice Rivera. Anno dopo anno, un gruppo simile di giocatori rimane in cima. "Se ci fosse lo scripting nel gioco, una tale coerenza non sarebbe possibile". I professionisti sono semplicemente giocatori che hanno padroneggiato eccezionalmente bene i meccanismi e hanno capito cosa funziona meglio per avere un vantaggio sugli altri.

In questo anno's Gamescom a Colonia, EA è presente per promuovere la sua nuova modalità "Rush", che i visitatori possono provare. Nel gioco cinque contro cinque, i nuovi meccanismi tattici non fanno molta differenza, secondo Rivera. "Rush" è stato divertente da testare, ma è improbabile che sia un gioco cambiato. Se i nuovi componenti tattici soddisferanno o meno i giocatori, lo si vedrà nelle prossime settimane.

Nonostante le nuove caratteristiche tattiche in EA FC 25, i videogiochi come "Rush" durante le dimostrazioni di Gamescom suggeriscono che questi cambiamenti potrebbero non avere un impatto significativo sul gioco cinque contro cinque. D'altra parte, i giocatori dediti alla ricerca di strategie nel calcio sono ansiosi di scoprire le nuove tattiche del metagame, che potrebbero potenzialmente superarli.

Per prevenire la dominazione di una singola tattica del metagame, EA ha sviluppato strumenti migliori per analizzare e regolare i meccanismi del gioco che diventano overpowered durante la fase di beta testing, garantendo un'esperienza di gioco bilanciata e coinvolgente per tutti i giocatori.

