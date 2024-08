- Fiél vede Hertha navigare contro vento, con Cuisance che parte dopo.

Il manager di Hertha, Cristian Fiél, è ottimista riguardo ai progressi della sua squadra e punta alle prime vittorie casalinghe della stagione. "Dobbiamo mantenere l'inerzia di Hamburg, simile alla nostra prestazione a Rostock", ha dichiarato il 44enne prima della partita di sabato contro il neo-promosso SSV Jahn Regensburg (13:00 CET). "Siamo riusciti a mantenere la nostra struttura difensiva contro un avversario difficile e a ripartire rapidamente dopo la perdita del possesso".

La squadra ha dimostrato una grande calma nella sua vittoria per 5-1 in Coppa di Germania, aspettando il momento giusto per sfruttare gli spazi creati quando gli avversari si sono rilassati.

La striscia senza vittorie di Hertha in campionato

La squadra di Hertha ha subito una sconfitta casalinga contro Paderborn e ha pareggiato con l'HSV. A meno che non vincano contro Regensburg, potrebbe essere una delusione, che li metterebbe dietro i leader della corsa alla promozione, come lo scorso anno.

Fiél riconosce le minacce di Regensburg. "Hanno eliminato una squadra di Bundesliga in coppa e hanno già vinto in campionato", ha detto. Regensburg può rappresentare una minaccia significativa dalle punizioni e durante la transizione. Fiél può contare su Michael Cuisance a centrocampo, poiché il giocatore precedente del Bayern si è ripreso dall'infortunio e ha ripreso gli allenamenti completi.

La tendenza positiva mostrata dalla Hertha nelle ultime prestazioni, come dimostrato dalla vittoria in Coppa di Germania e dalla resistenza contro avversari difficili, deve continuare contro l'SSV Jahn Regensburg. Una vittoria contro Regensburg metterebbe fine alla striscia senza vittorie di Berlino in campionato e li terrebbe in corsa per la promozione.

