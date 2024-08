- Fiél non ha alcuna aspettativa su Reese.

Allenatore Cristian Fiel di Hertha è cauto quando gli viene chiesto sulla possibile data di ritorno di Fabian Reese. "Nessuno si impone più pressione su di sé per tornare e giocare al meglio di lui", ha detto il 44enne prima della loro partita contro il 1. FC Kaiserslautern allo stadio Betzenberg sabato (20:30/Sport1 e Sky). "Per questo gli diamo il tempo di cui ha bisogno per guarire completamente e poi tornare a fare prestazioni di alto livello".

Reese, giocatore chiave di Hertha della scorsa stagione, ha subito un grave infortunio alla caviglia durante un'amichevole contro l'Energie Cottbus a luglio e ha subito un intervento chirurgico. Si vocifera che potrebbe tornare in campo già a metà ottobre.

A differenza di atleti come Haris Tabakovic e Marc Oliver Kempf, Reese non lascerà la squadra di Berlino quest'estate, nonostante l'interesse di squadre esterne, come chiarito mercoledì. "È assolutamente fondamentale per noi e ne sono molto contento", ha detto Fiel.

