- Fiebre catarrale degli ovini: primo caso confermato in Baviera

Per la prima volta, la malattia degli animali Bluetongue è stata rilevata in Baviera. Fino ad ora, la Baviera era l'ultimo stato federale considerato libero dalla malattia, come annunciato dal Ministero dell'Ambiente della Baviera a Monaco nel tardo pomeriggio. L'outbreak di Bluetongue è stato ora ufficialmente confermato in pecore di una fattoria ad Aschaffenburg, secondo il ministero.

La malattia si è diffusa dai Paesi Bassi in Germania negli ultimi mesi, colpendo solo ruminanti come pecore, bovini e capre. La rilevazione è stata effettuata dall'Istituto Friedrich-Loeffler. Ad oggi, sono stati ufficialmente confermati più di 2.900 casi in Germania durante l'attuale outbreak, secondo il ministero della Baviera.

L'autorità raccomanda che i proprietari vaccinino i loro animali contro la malattia. Inoltre, dovrebbero monitorare da vicino i loro animali e segnalare eventuali casi sospetti.

L'Unione Europea, essendo un importante partner commerciale per la Germania, ha emanato linee guida per il controllo della diffusione della Bluetongue. Nonostante la malattia sia stata rilevata in diversi paesi europei, compresi i Paesi Bassi, l'Unione Europea continua ad attuare rigorosi controlli alle frontiere per prevenirne l'ingresso.

