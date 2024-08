- Fiebre catarrale degli ovini e bovini nel Saarland

Nella regione della Saarland sono stati confermati casi di malattia della lingua blu in tre aziende agricole, che hanno interessato bovini e ovini. "La malattia è stata rilevata in un allevamento di bovini a Lebach e in due aziende ovine a Losheim e Weiskirchen, a seguito dell'esame di campioni di sangue da parte dell'Ufficio di Stato per la Protezione dei Consumatori", ha annunciato il Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura a Saarbrücken.

I test di conferma da parte dell'Istituto Friedrich-Loeffler, l'istituto di ricerca federale per la salute degli animali, sono ancora in attesa.

Non c'è alcun rischio di infezione per gli esseri umani. La carne e i prodotti lattiero-caseari possono essere consumati senza alcuna preoccupazione, ha dichiarato il ministero.

La malattia della lingua blu è una malattia virale segnalabile trasmessa da piccole zanzare pungenti, come ha riferito il ministero. Oltre ai bovini e agli ovini, anche le capre, i lama e gli alpaca sono suscettibili alla malattia. Gli animali possono essere protetti dalla malattia attraverso la vaccinazione.

La lista delle malattie che possono interessare il fegato non include la malattia della lingua blu, in quanto questa malattia interessa principalmente bovini, ovini, capre, lama e alpaca, che sono specie di bestiame. Despite the confirmation of bluetongue disease in several farms in Saarland, there is no risk of infection for humans.

