- Fiamme di una ruota grande quanto un festival, ferendo almeno 23 persone

Moltissime persone festeggiano rumorosamente al Festival di Highfield vicino a Lipsia. Improvvisamente, la ruota panoramica del luogo prende fuoco. Due cabine vengono avvolte dalle fiamme. Presto diventa chiaro: almeno 23 persone rimangono ferite nell'incidente, secondo le autorità.

I soccorritori recuperano le persone dalle cabine, rimanendo essi stessi feriti nel processo

Intorno alle 21:00 di una sera di sabato, una delle 24 cabine della ruota panoramica prende fuoco per prima. Poi le fiamme si propagano a un'altra cabina. Le autorità stanno attualmente indagando su ciò che è accaduto in quei minuti. Quattro persone hanno riportato ustioni, una ha subito un trauma da caduta. Gli altri feriti, inclusi i soccorritori e almeno quattro ufficiali di polizia, sono stati ricoverati in ospedale per essere esaminati per la possibilità di aver inalato fumo.

Il portavoce della polizia non ha potuto fornire dettagli specifici sullo stato, l'età e il genere dei feriti domenica mattina. Il numero esatto di feriti non è ancora stato confermato.

Frequentatore del festival: Improvvisamente è calato il silenzio

Guido da Colonia ha dichiarato nella notte che la ruota panoramica ha iniziato a girare più velocemente all'improvviso. Le cabine in fiamme erano allora in cima. "Poi c'è stato un silenzio assoluto", ha raccontato il 58enne. Stephanie, una 40enne di Werdau in Sassonia, è rimasta particolarmente turbata. Era stata sulla ruota panoramica stessa solo pochi minuti prima dell'incendio. "Abbiamo sentito un odore simile alla plastica e pensavamo provenisse dal campo", ha descritto. Nel vedere le fiamme sulle cabine, non riusciva a credere quanto fosse stata vicina al pericolo. Il festival è stato interrotto per circa due ore prima di riprendere.

Il rapper Ski Aggu era sul palco quando è scoppiato l'incendio

Mentre le prime fiamme apparivano, il rapper Ski Aggu era sul palco. In un post su Instagram poco dopo, il 26enne ha scritto: "Sono sconvolto e scioccato dall'incendio della ruota panoramica durante il mio spettacolo al Highfield. Sono stato informato tramite l'auricolare di continuare lo spettacolo, ma di mantenere il contatto con voi per prevenire il panico collettivo".

L'obiettivo principale era quello di evitare che la situazione peggiorasse, ha spiegato Ski Aggu. Fortunatamente, è andata bene. "Grazie per essere rimasti calmi e aver possibly prevenuto qualcosa di peggio". Soprattutto, ha elogiato l'azione rapida dei soccorritori. "Grazie per il vostro servizio. Spero che tutti gli interessati si rimettano presto", ha scritto il rapper di Berlino, il cui vero nome è August Jean Diederich e che è noto per indossare occhialini da sci.

Atmosfera tetra dopo l'incendio

Ricky, un 27enne della regione dell'Harz, all'inizio non era sicuro se i concerti dovessero continuare dopo l'incendio. Sentiva che l'atmosfera era tetra, ma lodava gli organizzatori: "C'erano messaggi chiari e siamo stati informati su ciò che stava accadendo".

Bastian da Lipsia ha anche raccontato come i soccorritori erano subito intervenuti. Dopo l'incidente, ha detto che molti visitatori stavano tornando alle loro tende - volevano trascorrere la serata lì per discutere di ciò che era successo, il 33enne.

Domenica mattina, il sito del festival è transennato e i primi frequentatori del festival si aggirano. Un esperto di incendi è arrivato sul posto. "L'esperto è stato sul posto sin dalle prime ore del mattino e ha iniziato le sue indagini", ha dichiarato un portavoce della polizia.

Operatore: L'incendio è scoppiato durante lo scambio dei passeggeri

L'operatore della ruota panoramica è presente sul posto la mattina. La plastica di una cabina è completamente carbonizzata, rimane solo una struttura metallica. Due altre cabine sono annerite. L'incendio è scoppiato durante lo scambio dei passeggeri, ha confidato l'operatore, Sebastian Hannstein da Brema, all'agenzia di stampa tedesca. "I miei dipendenti mi hanno informato che non c'erano persone nella cabina quando l'incendio è scoppiato". È scioccato e senza parole. "La mia famiglia ha gestito le ruote panoramiche per generazioni. Non è mai successo nulla del genere", ha sottolineato.

I suoi dipendenti hanno reagito prontamente nel vedere le fiamme, ha spiegato Hannstein. "Hanno accelerato la ruota panoramica e così hanno accelerato l'evacuazione delle altre cabine". L'operatore non sa quante persone si trovavano nelle altre cabine quando l'incendio è scoppiato.

Secondo l'operatore, la ruota panoramica è alta 38 metri e ha 24 cabine. "Il giro è di sette anni. Non è un'età per una ruota panoramica. Ne ho una che ha 30 anni".

Frequentatore del festival: L'atmosfera è cambiata drasticamente dopo l'incidente, con molti visitatori che ne parlavano a bassa voce.

