Fiamme che avvolgevano Creta

A causa di un incendio nell'area circostante la famosa località turistica di Platanias, nella parte occidentale di Creta, numerosi turisti hanno dovuto essere spostati dalle loro strutture ricettive. Secondo l'annuncio dei vigili del fuoco, elicotteri antincendio e squadre professionali sono attivamente al lavoro per spegnere le fiamme e riprendere il controllo.

Secondo la stazione radio locale del broadcaster greco ERT-Chania, principalmente vegetazione secca era in fiamme, ma il fumo era piuttosto intenso. Gli evacuazioni degli hotel sono state ordinate come misura preventiva, ha riferito la stazione, fornendo inoltre immagini e foto di turisti che lasciavano i loro hotel per motivi di sicurezza. Il sito zarpanews.gr presenta anche questi video.

L'origine dell'incendio non era chiara all'inizio. L'agenzia di protezione civile avverte che il pericolo di incendi in Grecia - nonostante alcune consistenti precipitazioni - persisterà fino alla fine di ottobre.

I visitatori che soggiornano in altri hotel nelle vicinanze sono stati consigliati di rimanere al chiuso a causa della diffusione del fumo. Per aiutare a gestire la situazione, diversi comuni vicini hanno offerto ospitalità temporanea a questi turisti sfollati.

Leggi anche: