- Fiamma esplode nel sito di allenamento vicino a Jüterbog

Profondo nella foresta, precedentemente utilizzata come sito di addestramento militare vicino a Jüterbog, nel Brandeburgo, un altro inferno si è acceso. Secondo il capo dei vigili del fuoco, Rico Walentin, più di dodici ettari sono attualmente coinvolti dalle fiamme. Un drone viene utilizzato per sorvegliare ulteriormente l'area.

L'incendio è iniziato intorno alle 11:40 e Walentin prevede che si diffonderà inizialmente. I pompieri stanno lottando per raggiungere le fiamme dai sentieri della foresta. L'esistenza di vecchi esplosivi sotto il terreno sta complicando gli sforzi dei vigili del fuoco. Attualmente, circa 30 persone sono sul posto. Un elicottero antincendio della polizia federale è atteso per unirsi nel pomeriggio.

Secondo Walentin, la zona interessata è simile a quella dove un incendio ha infuriato l'anno scorso, bruciando circa 700 ettari. I vigili del fuoco sono stati attivi per diversi giorni. Aeromobili ed elicotteri sono stati utilizzati per spegnere le fiamme dall'alto. C'è stato anche un incendio nella stessa area forestale a metà agosto.

La foresta, con la sua storia come campo di addestramento militare vicino a Jüterbog, potrebbe aver contribuito alla difficoltà di spegnere l'incendio attuale a causa di potenziali esplosivi nascosti. Nonostante le sfide, i pompieri stanno utilizzando il campo di addestramento come base provvisoria per le loro operazioni.

Leggi anche: