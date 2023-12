Fetterman rifiuta l'etichetta di progressista, mentre la sinistra lo attacca per le sue posizioni su Israele e immigrazione

Dopo essersi definito un democratico progressista per diversi anni, il senatore democratico John Fetterman della Pennsylvania sta rinunciando a questa etichetta, poiché negli ultimi mesi è stato attaccato dall'ala sinistra del suo partito.

"Mi definirei semplicemente un democratico", ha dichiarato all'inizio del mese a Jake Tapper della CNN. "E credo di essere dalla parte giusta delle questioni, sia che si tratti di essere molto favorevole alla scelta, sia che si tratti di essere a favore dei sindacati, sia che si tratti di essere a favore di Israele".

I commenti di Fetterman arrivano dopo aver affrontato gli attacchi dell'ala sinistra del suo partito per la sua retorica pro-Israele nel contesto della guerra del Paese con Hamas e per il suo sostegno ai negoziati sull'immigrazione del Senato che i progressisti hanno respinto.

Sebbene di recente abbia sottolineato su X che durante la sua campagna per il 2022 ci sono stati momenti in cui ha detto "sono solo un democratico" e non un progressista, ha fatto suo il titolo quando era in corsa per la carica di vicegovernatore della Pennsylvania nel 2018.

"La retorica progressista è grande, ma i risultati progressisti sono 100", ha twittato durante quella campagna, chiedendo ai donatori di contribuire allo "slancio progressista" in un altro post.

Più di recente, nel 2020, ha risposto scherzosamente alle accuse che l'account Room Rater su X è di parte, scrivendo che, pur essendo un "democratico progressista", ha ottenuto un punteggio basso.

Fetterman ha dichiarato a Tapper: "Ci sono assolutamente diversi tipi di opinioni nel Partito Democratico, e io sono sempre stato molto chiaro sul fatto che mi schiererò dalla parte giusta di ciò che credo sia, e sono stato molto chiaro anche su questo".

I commenti arrivano mentre il New York Times ha fatto riemergere le osservazioni che Fetterman aveva fatto in campagna elettorale, dicendo a Jewish Insider nel 2022: "Direi anche, con tutto il rispetto, che non sono davvero un progressista in quel senso", in riferimento ai democratici di estrema sinistra che criticavano aspramente Israele.

Il senatore della Pennsylvania tiene una bandiera israeliana e i poster degli ostaggi rapiti sulle pareti del suo ufficio al Senato. In un momento virale, all'inizio di novembre, Fetterman ha sventolato una piccola bandiera israeliana contro i manifestanti favorevoli al cessate il fuoco mentre usciva dal Senate Russell Office Building, secondo un video pubblicato dai manifestanti. Il video non è stato verificato in modo indipendente dalla CNN.

"Ciò che è molto chiaro è che Hamas ha iniziato tutto questo, e ha effettivamente rotto il cessate il fuoco, e ha attaccato e ucciso neonati, bambini, donne, ha attaccato un concerto musicale e tutto il resto", ha detto Fetterman a Tapper. "È oltraggioso, e d'ora in poi è stato molto chiaro che Israele vorrebbe davvero che ci fosse la pace, ma ha chiarito che dopo il 7 ottobre non sarà più possibile finché ad Hamas sarà permesso di esistere".

In un'intervista separata a "The View" della ABC, Fetterman ha ribadito di non sostenere un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, "principalmente perché credo che Israele abbia il diritto, ma anche l'imperativo, di distruggere Hamas". Ha aggiunto di non essere a favore di alcuna condizione aggiuntiva per gli aiuti a Israele, osservando: "Penso che sia anche una condizione non detta che si debba ridurre al minimo la sofferenza, la morte e i danni ai civili".

Il senatore democratico ha anche chiarito la sua opinione sul conflitto in alcuni post sui social media, sottolineando momenti di antisemitismo, come l'aggressione a un ristorante di proprietà di ebrei a Filadelfia.

"Potrebbero protestare contro Hamas. Potevano protestare contro lo stupro sistematico di donne e ragazze israeliane da parte di Hamas o chiedere il rilascio immediato degli ostaggi rimasti", ha scritto. "Invece hanno preso di mira un ristorante ebraico. È patetico e di rango antisemita".

La sua opposizione al movimento per il cessate il fuoco non è stato l'unico cuneo tra lui e i progressisti del Congresso. Fetterman ha dichiarato di sostenere gli sforzi bipartisan dei negoziatori del Senato per trovare un accordo sulla politica dell'immigrazione, che è stata legata agli aiuti all'Ucraina e a quelli a Israele. Tuttavia, i progressisti del Congresso sostengono che i latinos sono stati esclusi dai negoziati e che questi potrebbero portare a politiche draconiane.

Se una città grande come Pittsburgh si presenta al confine, se questo è ciò di cui hai bisogno per dire: "Va bene, non è un vero problema", come progressista, allora credo che questo sia il motivo per cui non sarei un progressista", ha detto Fetterman a Tapper. "Ma sono rimasto, e sarò sempre, molto, molto favorevole all'immigrazione, forse quanto chiunque altro lì dentro".

In una conferenza stampa all'inizio del mese, la presidente del Caucus Progressista Pramila Jayapal ha affermato che "i repubblicani stanno scegliendo di tenere in ostaggio i fondi per l'Ucraina in cambio di richieste crudeli e inattuabili sulla politica dell'immigrazione. I democratici del Senato e la Casa Bianca non devono accettare queste richieste estreme".

Il senatore democratico Bob Menendez del New Jersey si è detto d'accordo, paragonando la proposta al tentativo di scrivere una legislazione sui diritti di voto o sui diritti civili senza parlare con i legislatori neri. Ha definito la proposta "morta all'arrivo" se dovesse diventare legge.

"Quando ieri sera ho letto delle ripugnanti modifiche alla politica sull'immigrazione che l'amministrazione Biden sta prendendo in considerazione, ho pensato di essere entrato in una macchina del tempo che mi ha riportato all'era Trump", ha dichiarato Menendez. "Non riuscivo a capire come un presidente democratico, che ha contrastato con veemenza le politiche di Trump come candidato, stia seriamente presentando la proposta più trumpiana e anti-immigrati che il presidente Trump avrebbe potuto solo sognare di realizzare".

Fetterman ha chiesto l'espulsione di Menendez dal Senato, per le accuse che il democratico del New Jersey abbia agito come agente straniero per il governo egiziano e abbia accettato tangenti. Menendez ha sostenuto di essere innocente e che sarà scagionato dalle accuse.

