- Feste religiose per le famiglie con meno soldi

Alla chiesa, i bambini e i giovani possono godere di offerte per le vacanze che le famiglie potrebbero altrimenti non poter permettersi. "C'è una vasta gamma di attività", ha detto il Vescovo di Stato dell'Evangelica in Baden, Heike Springhart, a Karlsruhe.

Inoltre, sono offerti programmi estivi per bambini e giovani nelle congregazioni, dove possono sperimentare come funziona la comunità per un po'. Che questo sia particolarmente importante per i giovani è stato dimostrato anche dal periodo della corona. Grazie a modelli di co-finanziamento, le famiglie con meno soldi possono avere l'opportunità di partecipare.

Secondo uno studio pubblicato a febbraio sul lavoro con bambini e giovani nelle Chiese Evangeliche Regionali di Baden e Wuerttemberg e la loro diakonia, sono stati offerti circa 1.700 programmi estivi con pernottamento nel periodo 2021/22, con un totale di oltre 56.000 partecipanti. Circa 500 programmi estivi senza pernottamento sono stati frequentati da circa 34.000 partecipanti, e circa 500 programmi estivi giornalieri sono stati frequentati da circa 19.000.

Attualmente, i programmi estivi tendono ad essere organizzati più spesso in campagna, ma sono ancora offerte destinazioni classiche all'estero come l'Italia e la Spagna.

I bambini cercano le tracce di Dio nell'estate

Quest'anno, c'è stato anche un invito nel servizio di asilo o nell'istruzione religiosa per i bambini di partecipare a una "caccia alle tracce" durante le vacanze estive e cercare le tracce di Dio. Queste possono essere un arcobaleno o un abbraccio. I bambini possono registrare queste tracce e portarle indietro alle loro scuole elementari o al servizio di asilo dopo le vacanze.

Per questo scopo, sono stati equipaggiati con una piccola scatola completa di lente di ingrandimento. Springhart è il patrono dell'azione, in cui circa 15.000 bambini hanno voluto partecipare. Lo scorso anno, l'azione è stata organizzata con il titolo "Tesori estivi". "La risposta è stata enorme", ha detto Springhart con soddisfazione.

