Festa invece di dichiarazione: Taylor Swift si presenta di nuovo

Dove è Taylor Swift? Dopo i concerti annullati a Vienna e giorni di silenzio radio, i Swifties non sono gli unici a chiedersi dove sia. Ora, la megastar è stata avvistata a Londra a una festa in un club privato.

I tre concerti sold-out di Taylor Swift a Vienna sono stati annullati a causa di un potenziale attacco. I Swifties devastati hanno invaso la capitale austriaca per giorni, confortandosi a vicenda cantando canzoni di Swift e scambiandosi braccialetti dell'amicizia. Aspettavano con ansia una risposta dalla loro idol sui social media, ma Swift è rimasta silente su Instagram e altre piattaforme.

Questo comportamento insolito della cantante di 34 anni ha scatenato le speculazioni più selvagge. Swift, che ha sempre temuto attentati terroristici ai suoi concerti, si è nascosta per lo shock mentale? È volata segretamente negli Stati Uniti per essere confortata dal suo ragazzo dell'NFL Travis Kelce?

I fan di Swift possono ora tirare un sospiro di sollievo: Taylor Swift è stata avvistata e sembra stare bene. La cantante è stata fotografata dai paparazzi mentre lasciava il club privato esclusivo "Annabel's" a Londra il 13 agosto. Secondo il portale dei celebrity "DeuxMoi", Swift ha organizzato una festa lì per il suo equipaggio, ringraziando i coristi e i ballerini che la supportano nel suo tour "The Eras".

Per l'occasione, Swift ha sfoggiato un outfit a quadretti rossi, verdi e bianchi della nuova collezione autunno-inverno 2024/25 di Vivienne Westwood.

Molti commentatori del post Instagram di "DeuxMoi" sono sorpresi e leggermente irritati dal fatto che Swift stia facendo festa senza commentare i concerti annullati a Vienna. "Sembra che stia facendo tutto - tranne che parlare di Vienna" o "Fa una festa ma non dice una parola sui concerti annullati? Non va bene!" sono solo due dei molti commenti perplessi.

Critiche al silenzio di Swift

Molti Swifties continuano a difendere la loro star, ipotizzando che la cantante non fosse autorizzata a parlare. I critici non sono d'accordo, però. "Quelli che dicono che 'non può parlare' sembrano aver dimenticato il concerto di Ariana nel 2017, dove è successo davvero... in meno di 24 ore, si è messa in contatto con i suoi fan. La compassione non ha nulla a che fare con una dichiarazione, non mette in pericolo nessuno e non versa olio sul fuoco. Il fatto che rimanga in silenzio su questo non è giusto. Dovete smettere di difendere tutto alla cieca", scrive un follower di "DeuxMoi", riferendosi all'attentato alla Manchester Arena del 2017 durante un concerto di Ariana Grande.

Il 22 maggio 2017, un estremista islamico si è fatto saltare in aria nel foyer dell'Arena di Manchester, uccidendo 22 giovani fan della cantante americana e se stesso. Ore dopo la fine del concerto, Ariana Grande ha pubblicato sui social media: "Il mio cuore è a pezzi. Mi dispiace tanto. Non ho le parole". Il 26 maggio 2017, ha annunciato il concerto di beneficenza "One Love Manchester" per le vittime, che si è tenuto il 4 giugno 2017. Insieme a Grande, si sono esibiti anche Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Take That e Robbie Williams.

L'assenza di Swift dall'indirizzo sui concerti annullati a Vienna ha portato alcuni fan a paragonare la sua situazione a quella di Ariana Grande dopo l'attentato alla Manchester Arena.

