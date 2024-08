Festa in canoa alle Olimpiadi: il quartetto maschile vince il crimine di raccolta dell'oro

Pioggia di medaglie per la flotta canoistica tedesca: la squadra maschile di kayak quattro vince l'oro in una finale emozionante. Per le donne, è argento nella stessa categoria. Un'altra coppia torna a mani vuote e annuncia il loro ritiro.

La squadra di canoa tedesca ha conquistato due medaglie d'oro e d'argento il primo giorno delle decisioni olimpiche a Parigi. La squadra maschile di kayak quattro, campione del mondo, ha vinto l'oro in una drammatica finale di 500 metri, battendo l'Australia di soli quattro centesimi di secondo. Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf e Tom Liebscher-Lucz hanno vinto l'oro, mentre la Spagna ha conquistato il bronzo.

In precedenza, la squadra femminile di kayak quattro ha vinto l'argento sui 500 metri allo Stadio Nautico di Vaires-sur-Marne. Paulina Paszek, Jule Hake, Pauline Jagsch e Sarah Brüssler hanno mancato di poco l'oro, finendo solo 0,42 secondi dietro alla Nuova Zelanda. Questo sarebbe stata la prima medaglia d'oro olimpica per una squadra femminile tedesca in questo evento dal 2008 a Pechino.

La barca tedesca si aggiudica l'oro nella volata finale

Come nella loro vittoria di Tokyo, il timoniere Rendschmidt ha impostato il ritmo, con la squadra esperta che pagaiava a 140 colpi al minuto. Liebscher-Lucz ha fornito la potenza necessaria dalla parte posteriore, avendo risalito dalla terza posizione a Rio alla quarta a Tokyo. La Spagna era in testa a metà gara, ma la barca tedesca ha accelerato nella seconda metà della volata, solo per essere sfidata dall'Australia nell'ultimo tratto.

La squadra femminile di kayak quattro aveva vinto l'argento a Londra 2012 e a Rio 2016. Despite leading at one point, they were overtaken by New Zealand in the final stages, with Hungary taking bronze.

Before that, Peter Kretschmer and Tim Hecker missed out on a medal in the men's canoe double (C2), finishing fifth. China won gold. After the race, the duo announced their retirement from the sport.

The German canoe team continued their success at the Olympic Games with a gold and silver finish in the kayak four events. Their men's team triumphed in the final, securing the gold medal in a thrilling race against Australia.

Following their silver victory in London 2012 and Rio 2016, the German women's kayak four team once again reached the podium at the Olympic Games in Paris, this time claiming the second place.

Leggi anche: