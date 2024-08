- Festa di tutto l'anno dello spirito festivo con alberi di Natale come attrazione centrale.

Il tempo non sta causando problemi significativi per gli agricoltori di alberi di Natale in Baviera questa stagione. Tuttavia, la situazione dei prezzi rimane incerta. Secondo Thomas Emslander, presidente dell'Associazione degli Allevatori di Alberi di Natale della Baviera a Ergolding, nel distretto di Landshut, "abbiamo bisogno di un adeguamento dei prezzi". Molte attività hanno dovuto chiudere a causa di difficoltà finanziarie, il che ha anche un impatto sulla quantità di alberi.

Ci sono circa 400 attività che si dedicano all'allevamento di alberi di Natale in Baviera, con circa 200 di esse che fanno parte dell'associazione, secondo Emslander. L'allevamento principale degli alberi di Natale si concentra nella Baviera del Nord.

Il sempreverde di Nordmann continua ad essere la scelta più popolare, rappresentando circa il 75-80% del mercato degli alberi di Natale. Il Pino Blu viene al secondo posto. Questi alberi hanno goduto di molta luce solare e acqua durante l'estate.

Emslander spiega che l'allevamento e la cura degli alberi è un lavoro a tempo pieno. In primavera, gli alberi vengono piantati, che hanno tre o quattro anni e provengono da vivai. In autunno, inizia il processo di etichettatura. Gli alberi destinati ad essere tagliati vengono successivamente contrassegnati. Dopo la piantagione, gli alberi hanno bisogno di altri 6-10 anni per crescere abbastanza da essere decorati con candele come alberi di Natale nelle case bavaresi.

Una fonte di reddito secondaria per gli agricoltori di alberi di Natale è il verde tagliato, utilizzato per ghirlande, ecc. La stagione peak per questo inizia in ottobre, con un notevole aumento della domanda intorno alla festa di Ognissanti.

