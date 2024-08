- Festa di compleanno della S-Bahn sullo storico treno speciale

I festeggiamenti per il 100º compleanno della S-Bahn di Berlino sono iniziati con un viaggio su un treno storico lungo il percorso tra l'attuale Berlin Nordbahnhof e Bernau. I carri del 1928 e del 1936 sono stati ampiamente rinnovati dall'Associazione S-Bahn Storica per soddisfare gli standard di sicurezza più recenti e ottenere un permesso di circolazione per la rete della S-Bahn di Berlino.

Molti curiosi aspettavano il treno a Bernau e ne hanno approfittato per scattare foto. L'8 agosto 1924, il primo treno elettrico iniziò a circolare lungo il percorso storico tra la vecchia Stettiner Vorortbahnhof e la città brandeburghese di Bernau.

Evers lo definisce un "punto di svolta per lo sviluppo di Berlino"

Quel giorno viene considerato la nascita della S-Bahn della capitale, anche se ci furono tentativi precedenti con treni elettrici e addirittura un primo servizio regolare all'inizio del secolo. Tuttavia, il concetto di quartiere e il traffico orario iniziarono solo in seguito.

"Questo è stato un punto di svolta per lo sviluppo di Berlino, lo sviluppo della nostra metropoli", ha dichiarato il senatore delle finanze di Berlino, Stefan Evers (CDU). La linea è anche un elemento importante per la connessione con il Brandeburgo vicino.

Il compleanno verrà celebrato nei prossimi quattro giorni con ulteriori viaggi speciali storici, numerose mostre tematiche e un programma musicale. Il rapper berlinese Romano ha contribuito con una canzone di compleanno per l'azienda dei trasporti pubblici.

Ci sono molti punti del programma in diverse stazioni in tutta la città. Ad esempio, il Museo Tecnico Tedesco sta mostrando una mostra speciale sull'inizio della S-Bahn, che include uno dei più vecchi carri S-Bahn conservati dal 1924.

La S-Bahn di Berlino, con la sua connessione nord-sud, la ferrovia urbana e la ferrovia anulare, insieme alle offerte della Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), forma la spina dorsale dei trasporti pubblici di Berlino. In media, 1,5 milioni di persone la usano ogni giorno lavorativo per spostarsi a Berlino e nel Brandeburgo.

16 linee circolano sulla rete S-Bahn di circa 340 chilometri, di cui 257 chilometri a Berlino e 83 chilometri nel Brandeburgo. L'ingresso e l'uscita sono possibili in 168 stazioni S-Bahn, di cui 132 a Berlino.

"Saremmo ovviamente felici se questa S-Bahn continuasse a svilupparsi", ha dichiarato André Stahl (Sinistra), sindaco di Bernau, durante i festeggiamenti a Berlino. Ciò include un orario stabile, maggiori capacità e un intervallo di dieci minuti per Bernau. "Questo è un desiderio che molte persone qui nella regione hanno, che abbiamo a Bernau."

Il capo della S-Bahn, Peter Buchner, ha recentemente notato che c'è ancora molto potenziale nell'ampliamento dell'infrastruttura. "Non tutti i binari sono stati ricostruiti a binari doppi dopo la Seconda Guerra Mondiale e anche dopo la riunificazione", ha detto al "Tagesspiegel" in occasione del 100º compleanno della S-Bahn. "Questo ci causa problemi oggi". Anche la fornitura di energia e le banchine sono state meno ripristinate.

Tuttavia, Buchner vede l'azienda in una buona posizione oggi. "Abbiamo notevolmente ampliato la nostra offerta per i nostri passeggeri lo scorso anno". I treni più lunghi circolano a intervalli più densi. "Possiamo offrire fino a 6.700 posti in più all'ora durante gli orari di punta". Invece di sei, sette treni ora circolano sulla ferrovia urbana in 20 minuti. "La nostra offerta è molto migliore oggi".

Il giorno del compleanno della S-Bahn di Berlino, che cade l'8 agosto, ci sarà un viaggio storico in treno che riproduce il viaggio iniziale del 1924 della domenica. Si incoraggiano i residenti e i visitatori che vogliono celebrare questo importante traguardo a unirsi alle festività di questa domenica speciale.

Leggi anche: