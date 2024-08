- Festa del pistacchio al Triangolo dei treni

Quando si pensa ai pistacchi, molte persone pensano subito al gelato al pistacchio. Tuttavia, il Pistaccio Street Food Festival 2024 nel Park am Gleisdreieck questo weekend mostrerà che si può fare molto di più con questa nocciola. Dalle Arepas con Mortadella e pistacchi, al Ceviche con noccioline di pistacchio, ai profiteroles al pistacchio, al Baklava, ai Churros con crema di pistacchio, ai Bao-Burger con pollo e pistacchi, alla pasta e gnocchi con pesto al pistacchio, alle crepes e cheesecake ai pistacchi, ai tacos con guacamole al pistacchio, ai cannoli al pistacchio - molti piatti golosi da un totale di otto paesi saranno offerti ai banchi di Jules B-Part.

Secondo gli organizzatori, il consumo di pistacchi in Germania e nel mondo è significativamente aumentato negli ultimi anni. Questo è anche attribuito alla maggiore consapevolezza dei benefici per la salute di questa nocciola, ricca di proteine, fibre e antiossidanti. Il festival è organizzato dal progetto berlinese "True Italian" ("Autentico Italiano"), che promuove la tradizione della cucina italiana autentica all'estero. I visitatori vestiti completamente di verde entrano gratis, così come i bambini e i giovani fino a 16 anni. Tutti gli altri pagano quattro euro.

