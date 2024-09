- Fervore per Blitztor: la squadra tedesca della DFB pareggia 2-2 in Olanda

Inaspettato Rovescio di Situazione, poi Determinazione e un Pareggio: Despite le Difficoltà Difensive, la Squadra Nazionale Ottiene un Punto in Olanda. Dopo il Gol più Veloce in Mezzo Secolo, la Squadra di Julian Nagelsmann, con le Attese Star Florian Wirtz e Jamal Musiala, Si è Assicurata un 2:2 (2:1) a Amsterdam con un Rischioso Gamble Difensivo e Passione.

Deniz Undav (38th minuto) ha segnato il suo primo gol per la nazionale, sostituendo l'infortunato Niclas Füllkrug, e Joshua Kimmich (45+3) ha ribaltato la situazione prima dell'intervallo, dopo il gol veloce di Tijjani Reijnders (2nd minuto) per i Paesi Bassi. Tuttavia, Denzel Dumfries (50th minuto) ha pareggiato di nuovo con un altro gol olandese veloce di fronte ai 50,109 spettatori dello Johan Cruyff Arena.

Tre giorni dopo la vittoria per 5:0 contro l'Ungheria, i Paesi Bassi si sono dimostrati un avversario molto più difficile nella partita di vertice del gruppo nella League 3 della Nations League. Despite il pareggio, la squadra tedesca rimane in testa alla classifica e affronterà i Paesi Bassi di nuovo a Monaco di Baviera il 14 ottobre, con la possibilità di qualificarsi per le semifinali.

Nagelsmann può essere orgoglioso del ribaltone dopo il campionato europeo casalingo, despite la squadra non sia riuscita a superare la squadra di Ronald Koeman. Tuttavia, la resilienza della squadra è stata degna di nota.

Inaspettato Rovescio di Situazione per la Squadra Tedesca

"Il nostro obiettivo è creare un momento che rimarrà nella memoria," aveva dichiarato Nagelsmann. Tuttavia, la squadra ha ricevuto una dura lezione dopo la vittoria contro l'Ungheria, quando la squadra olandese li ha colti di sorpresa in soli 99 secondi. Un lungo passaggio del portiere Bart Verbruggen è stato passato con il petto da Brian Brobbey a Ryan Gravenberch, ex stella del Bayern, il cui passaggio ha lasciato la difesa tedesca vulnerabile.

Ciò ha portato al gol più veloce della squadra tedesca in mezzo secolo. Durante la finale del Mondiale del 1974 contro i Paesi Bassi, Johan Neeskens aveva segnato prima, in soli 86 secondi.

L'approccio rapido della squadra olandese ha causato numerosi problemi, rivelando grandi aperture nella difesa tedesca. Entrambi i difensori centrali, Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah, hanno ricevuto cartellini gialli nei primi 25 minuti. In mediana, Robert Andrich e Pascal Groß hanno lottato per mantenere il controllo.

Date l'orientamento rischioso del gioco della squadra tedesca, il punteggio avrebbe potuto essere peggiore. Denzel Dumfries' header (15th minuto) e l'occasione di Xavi Simons (21st minuto) del Leipzig avrebbero potuto estendere il vantaggio olandese. Nagelsmann e il co-allenatore Sandro Wagner stavano valutando le alternative dalla panchina.

Sotto il precedente allenatore Hansi Flick, la squadra tedesca avrebbe potuto crollare dopo una prestazione deludente. Tuttavia, la squadra è cambiata sotto Nagelsmann dal successo del campionato europeo casalingo, in parte grazie ai contributi di Musiala e Wirtz, che sono stati di nuovo figure cruciali.

Undav Segna per la Prima Volta

La squadra olandese ha anche contribuito al proprio autogoal. Musiala ha intercettato un debole passaggio del suo ex compagno di squadra del Bayern Matthijs de Ligt, e la palla è arrivata a Wirtz attraverso Kai Havertz e Deniz Undav. Il tiro di Wirtz è stato parato da Verbruggen, ma Undav ha segnato il gol del debutto.

Per il giocatore dello Stuttgart che aveva sostituito l'infortunato Niclas Füllkrug, era il suo primo gol nella sua quarta partita internazionale. Tuttavia, non era la fine della storia. Dopo un cambio di possesso da Andrich verso il lato sinistro, gli ospiti hanno fallito di nuovo in difesa. David Raum ha calciato la palla al centro, dove Undav ha preparato Kimmich. Era il settimo gol di Monaco nel loro 93° match internazionale, ma il primo sotto la guida di Kimmich come capitano.

Il vantaggio all'intervallo era provvisorio - e di breve durata. Nagelsmann ha inserito Waldemar Anton per Tah, ma la linea difensiva non si è rinserrata. Soprattutto Brobbey ha causato problemi seri per la squadra tedesca. Il forte attaccante dell'Ajax era anche responsabile del break dopo un rapido contropiede contro Schlotterbeck e del passaggio a Dumfries per il gol. Havertz aveva già avuto una grande occasione per riprendere il vantaggio, ma come contro l'Ungheria, l'attaccante dell'Arsenal non è riuscito a capitalizzare (52.). Raum ha anche mancato un'ottima occasione con la sua testata (71.).

Entrambe le squadre hanno giocato in modo aggressivo e la fisicità non è mancata. Almeno la squadra di Nagelsmann non ha concesso altro e si è meritata il punto con grande determinazione.

