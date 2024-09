- Fervente sostenitore dell'Hertha, Reese, invita i suoi appassionati a unirsi a lui al parco.

Fabian Reese di Hertha BSC ha attirato l'attenzione dei suoi follower su Instagram con un invito per una serata insieme nel parco. "Vi va di unire a noi per un paio d'ore nel parco stasera? Passate pure se siete dell'umore", ha scritto il 26enne, allegando una foto di sé e della sua ragazza. Benvenuti anche gli amici a quattro zampe, ma non dimenticate di portare da bere e snack.

Il giocatore infortunato ha persino fornito una mappa per indicare il punto d'incontro nel Lietzenseepark di Berlino, nel distretto di Charlottenburg. Curioso di sapere quante persone si sarebbero presentate, Reese ha chiesto ai follower di votare in un sondaggio e si è stupito dell'entusiasmo.

"Porca miseria, siete fantastici!", ha esclamato qualche ora dopo. Ha deciso di non annullare l'incontro improvvisato, incoraggiando tutti a prendersi cura di sé e dei propri amici. "Rispettiamo il parco e lasciamolo pulito. Non vedo l'ora e so che sarà una bomba."

Reese è stato un giocatore chiave per Hertha dal 2023 e ha guadagnato rapidamente un seguito dedicato.

Gli utenti di Instagram hanno mostrato il loro sostegno all'incontro al parco di Fabian Reese, con molti che commentavano il suo post. "Instagram è un ottimo posto per promuovere questo tipo di eventi", ha notato un follower, mentre un altro ha scritto: "Non vedo l'ora di unirmi a te nel parco stasera."

Leggi anche: