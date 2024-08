- Ferrovie tedesche: nessuna riduzione immediata della capacità di servizio ferroviario

Il piano di riduzione dei posti di lavoro di Deutsche Bahn preoccupa EVG - Il CEO Richard Lutz conferma che non ci sarà alcun impatto iniziale sui treni operativi

L'annuncio di migliaia di licenziamenti da parte di Deutsche Bahn ha messo in allarme il Sindacato Ferroviario e dei Trasporti (EVG). Tuttavia, durante un incontro ai massimi livelli con i rappresentanti dei lavoratori, il CEO Richard Lutz ha rassicurato il sindacato che questi licenziamenti non avranno un immediato impatto sui treni operativi. "Dobbiamo tagliare le spese, ma non lo faremo a scapito dei nostri passeggeri o della sicurezza", ha dichiarato Lutz dopo l'incontro.

Il direttore del personale deputy Martin Seiler, presente all'incontro, ha confermato: "Verranno assunti individui essenziali per i servizi, indipendentemente dalle domande". Ha inoltre aggiunto: "Nel nostro settore ferroviario diretto, abbiamo una domanda costante, specialmente per i conductors, il personale di manutenzione, i controllori del traffico e il personale di supporto". Quest'anno, Deutsche Bahn intende assumere circa 25.000 nuovi dipendenti.

Tuttavia, poiché il settore operativo si riduce a causa della scarsità di competenze, Seiler ha sottolineato: "Ma questo può avvenire solo se le nuove tecnologie si diffondono e liberano il potenziale necessario". Si è riferito alla digitalizzazione, all'automazione e all'IA.

In precedenza, Deutsche Bahn aveva annunciato piani per tagliare circa 30.000 posti di lavoro in un periodo di cinque anni nel suo rapporto semestrale. "Dobbiamo sviluppare treni con meno personale in futuro", aveva dichiarato il CFO Levin Holle all'epoca.

In precedenza, il presidente di EVG Martin Burkert aveva espresso preoccupazione per i tagli al personale che avrebbero potuto interessare il settore operativo. Dopo gli ultimi sviluppi, Burkert ha espresso sollievo, dichiarando: "Questo è un messaggio importante per i nostri lavoratori. EVG richiede la massima trasparenza in qualsiasi ulteriore misura".

Deutsche Bahn ha assicurato che i licenziamenti non comportano licenziamenti. Invece, si concentreranno sul turnover naturale e sul mercato del lavoro interno. In determinate situazioni, potrebbero essere utilizzati procedimenti come la pensione flessibile e i pacchetti di incentivi volontari.

