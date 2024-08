- Ferrovie tedesche: nessuna riduzione della capacità dei treni (ri-interpretazione)

Il piano di riduzione dei posti di lavoro di Deutsche Bahn suscita preoccupazione nella EVG - il direttore Richard Lutz conferma che non ci sarà alcun impatto sui servizi ferroviari essenziali

L'annuncio di Deutsche Bahn di tagliare drasticamente i posti di lavoro, per un totale di decine di migliaia, ha scatenato l'allarme all'interno del Sindacato Ferroviario e dei Trasporti (EVG). Tuttavia, durante un incontro ai massimi livelli con i rappresentanti dei dipendenti, il CEO Richard Lutz ha confermato che questi licenziamenti non avrebbero direttamente colpito gli aspetti operativi dei servizi ferroviari. Ha comunicato dopo l'incontro: "Stiamo cercando di risparmiare, ma non comprometteremo il servizio ai clienti e la sicurezza".

"Verranno assunti dipendenti essenziali per le operazioni, indipendentemente dalle domande", ha confermato il direttore del personale Martin Seiler, che ha partecipato all'incontro. Ha aggiunto: "Nel settore ferroviario principale, c'è ancora una forte domanda, in particolare per i macchinisti, il personale di manutenzione, i controllori del traffico e il personale di servizio". Attualmente, Deutsche Bahn sta cercando di assumere circa 25.000 nuovi dipendenti quest'anno.

Nel loro rapporto semestrale, Deutsche Bahn ha annunciato piani per ridurre circa 30.000 posti di lavoro nei prossimi cinque anni. Come ha detto allora il direttore finanziario Levin Holle: "In futuro, dobbiamo produrre di più con meno persone".

Il presidente della EVG, Martin Burkert, aveva precedentemente messo in guardia contro i tagli nel settore operativo. Ha reagito positivamente a questi ultimi sviluppi, dicendo: "Questo è un messaggio positivo per i nostri dipendenti. La EVG richiede la massima trasparenza in qualsiasi misura successiva".

Deutsche Bahn ha garantito che i tagli non comportano licenziamenti. Invece, si affideranno all'attrito naturale e al vasto mercato interno del lavoro. "In determinati casi, verranno offerte opzioni come la pensione anticipata e i pacchetti di uscita volontaria".

