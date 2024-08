- Ferrovie regionali in Baviera per lo più pulite e amichevoli per i clienti

La qualità del servizio e la pulizia dei treni regionali in Baviera sono peggiorate man mano che il numero dei passeggeri è aumentato. Secondo la valutazione dell'Autorità Ferroviaria Bavarese (BEG), i treni regionali hanno ottenuto una media di 33 punti su 100, 14 punti in meno rispetto all'anno precedente.

Tuttavia, 27 dei 32 network in Baviera hanno raggiunto le aspettative minime di qualità del servizio della BEG e hanno ricevuto i corrispondenti pagamenti bonus dallo Stato Libero. Cinque network non sono riusciti a farlo e hanno dovuto pagare multe.

Vincitore assoluto con 100 su 100 punti possibili

Il vincitore assoluto è il network DB-Regio Kahlgrund: con 100 su 100 punti possibili, continua a guidare la classifica. Il network Ammersee-Altmühltal della Bayerische Regiobahn si è classificato al secondo posto con 75 punti, seguito dal network Kissinger Stern della Erfurter Bahn con 66 punti. Il network DB-Regio Hohenlohe-Franken-Untermain è migliorato al quarto posto con 64 punti.

Il network Alex-Nord della Länderbahn è in fondo alla classifica: ha ottenuto l'ultimo posto nella classifica annuale con -16 punti. I network DB-Regio Diesel Allgäu Los 2, Neigetechnik Thüringen (DB Regio), Donau-Isar-Express (DB Regio) e Regio Oberbayern (DB Regio) non hanno raggiunto i requisiti minimi.

Il Ministro dei Trasporti si dice soddisfatto overall

Il Ministro dei Trasporti Christian Bernreiter (CSU) ha elogiato il fatto che "l'overall qualità del servizio è a un livello relativamente alto. Tuttavia, ci sono ancora molte aree in cui migliorare."

La BEG pianifica, finanzia e supervisiona il traffico regionale e S-Bahn in Baviera per conto del Ministero dei Trasporti Bavarese. Controlla anche la pulizia dei veicoli, l'informazione ai passeggeri, il funzionamento dell'attrezzatura, l'orientamento al servizio del personale a bordo e l'orientamento al cliente nella gestione delle lamentele. Puntualità e cancellazioni dei treni non sono inclusi nella classifica in quanto non dipendono esclusivamente dagli operatori dei treni.

Despite the increased number of passengers, some networks have managed to meet the minimum service quality expectations, such as the DB-Regio network Kahlgrund, which even scored a perfect 100 points. Conversely, the number of passengers on the Alex-Nord network of the Länderbahn has significantly contributed to its poor performance, resulting in -16 points and placing it at the bottom of the annual ranking.

