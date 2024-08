- Ferrovie: deviazioni e chiusure tra Colonia e Bonn

A causa dell'espansione e modernizzazione in corso dei posti di segnalamento a Colonia e Bonn, i passeggeri dei treni e i pendolari possono aspettarsi disagi nelle prossime settimane. Tale espansione avrà anche ripercussioni sul traffico a lunga distanza per Berlino, Bruxelles e la Germania del Nord. Secondo l'annuncio delle ferrovie, la linea tra Bonn e Colonia sarà completamente chiusa dal venerdì (23.8., 21:00) alla domenica (26.8., 5:00) per l'espansione. I treni ICE sulla tratta Koblenz-Berlino partiranno e arriveranno a Colonia.

Dal 6 settembre (21:00) all'11 ottobre (5:00), i treni tra Colonia e Koblenz saranno deviati lungo la riva destra del Reno. Saranno saltate le fermate a Colonia, Bonn, Remagen e Andernach, e il tempo di viaggio aumenterà di circa dieci minuti.

Ci saranno anche disagi per i viaggiatori della Germania del Nord

Dal 13 al 27 settembre, i treni ICE sulla tratta Bonn-Berlino partiranno e arriveranno a Colonia. Dal 28 settembre, le ferrovie cancelleranno questi treni veloci su questa tratta. I treni ICE sulla tratta Koblenz/Bonn-Berlino via Colonia, la regione del Ruhr e Hannover partiranno anch'essi da Colonia dal 13 al 27 settembre. Dopo di che, dal 28 settembre, partiranno da Wuppertal.

I viaggiatori della Germania del Nord e dei Paesi Bassi dovrebbero aspettarsi disagi dal 23 settembre. Alcuni treni partiranno e arriveranno a Düsseldorf, i treni ICE da Bruxelles si fermeranno a Colonia-Ehrenfeld o Colonia Messe/Deutz invece. Alcuni treni ICE tra Colonia e Francoforte saranno anche cancellati.

Il traffico locale e regionale subirà anch'esso disagi.

Avviso

