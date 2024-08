Indice

La linea ferroviaria tra Berlino e Amburgo è una delle più trafficate del paese. Circa 30.000 passeggeri viaggiano tra la capitale e la città anseatica ogni giorno. Tuttavia, l'infrastruttura è obsolete e deve essere completamente ristrutturata. A tal fine, la connessione verrà interrotta due volte per diversi mesi. Il primo periodo di chiusura inizia questo venerdì. Ecco cosa devono sapere i passeggeri.

Per quanto tempo la linea sarà chiusa?

I lavori di costruzione sono previsti dal venerdì successivo fino al cambio orario del 14 dicembre. Ciò comporterà significative restrizioni nel traffico a lunga e media distanza per circa quattro mesi. "Più di 74 chilometri di binari e 100 scambi tra Wittenberge e Ludwigslust, nonché tra Amburgo e Büchen e intorno a Hagenow Land, verranno rinnovati", ha annunciato la compagnia ferroviaria.

Cosa circolerà durante la chiusura?

I treni a lunga distanza verranno deviati verso ovest attraverso Stendal, Salzwedel, Uelzen e Lüneburg. Il tempo di viaggio tra Berlino e Amburgo verrà prolungato di 45 minuti. Poiché questa tratta è in parte a binario unico, correrà un solo treno a lunga distanza all'ora invece dei due precedenti. Verrà istituito un servizio di autobus sostitutivo per i pendolari tra Amburgo e Wittenberge, che servirà anche Ludwigslust. I collegamenti sono già integrati nei tabelloni orari online e possono essere consultati.

Ci sono altre restrizioni?

Sì. Dal venerdì successivo, i lavori di costruzione inizieranno anche tra Amburgo e Schwerin - fino al 29 settembre. Non ci saranno ICE durante questo periodo. Ci sarà un collegamento diretto con autobus sostitutivi. Inoltre, un Intercity correrà ogni giorno attraverso Lubecca.

D'altra parte, una importante tratta ad alta velocità è ora libera: non ci sono restrizioni per i viaggiatori tra Colonia e Francoforte. Hanno dovuto fare dei giri per quasi quattro settimane a causa dei lavori di costruzione. I binari e gli scambi lungo il percorso sono stati rinnovati. "Abbiamo finito in tempo", ha detto il capo della società delle infrastrutture ferroviarie DB InfraGO, Philipp Nagl. Di conseguenza, tutti gli ICE ora circolano senza restrizioni. La società ferroviaria sta servendo nuovamente le stazioni Siegburg/Bonn, Montabaur e Limburg Süd.

Questa è già la ristrutturazione completa?

No. La compagnia ferroviaria si riferisce alla modernizzazione completa di più di 40 corridoi ferroviari trafficati in Germania come ristrutturazione completa. La società e il governo federale vogliono gradualmente ripristinare la rete di binari obsolete almeno tra i importanti snodi in questo modo - e migliorare la puntualità del traffico ferroviario.

La ristrutturazione del primo corridoio sulla cosiddetta Riedbahn tra Francoforte e Mannheim è in corso da circa un mese. L'anno prossimo, la tratta importante per il traffico merci tra Emmerich e Oberhausen, nonché la tratta tra Amburgo e Berlino, saranno al centro dell'attenzione.

Da agosto 2025 ad aprile 2026 ci sarà un'altra chiusura tra le città anseatiche e la capitale. Binari, scambi, linee elettriche, segnaletica e tecnologia di sicurezza - tutto verrà rinnovato durante questi quasi nove mesi. La tratta dovrebbe essere libera da interruzioni per anni e i treni dovrebbero poter circolare più puntualmente che in passato.

A causa dell'età della tratta, alcuni lavori non possono più aspettare. "I lavori di costruzione nel 2024 sono necessari per garantire che i treni possano continuare a circolare alla velocità massima e ci siano meno interruzioni dell'infrastruttura", si legge in una presentazione di Deutsche Bahn. La società ha esaminato intensamente se le misure di costruzione possono essere raggruppate con la ristrutturazione generale. Tuttavia, i termini legali per la manutenzione devono anche essere rispettati, rendendo un ritardo impossibile.

Perché è necessaria una ristrutturazione completa?

Deutsche Bahn è altrettanto poco affidabile come lo è stata per molti anni. Nel primo semestre del 2024, quasi un terzo dei treni a lunga distanza è stato in ritardo. La società attribuisce questo principalmente all'infrastruttura fatiscente, in cui troppo poco è stato investito per decenni. Il governo federale sta ora recuperando con miliardi. Con ogni corridoio principale rinnovato, la puntualità nella rete ferroviaria intera dovrebbe gradualmente migliorare.

Per i passeggeri, ciò significa inizialmente oneri aggiuntive a causa delle chiusure per i lavori. Potrebbe volerci ancora qualche anno prima che si noti un miglioramento.

