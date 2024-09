- Ferrero si ferma a introdurre una versione vegana di Nutella

A partire dal prossimo mercoledì, Ferrero offrirà una variante vegana di Nutella. Hanno annunciato questa notizia il martedì, specificando che le prime vendite avverranno in diversi paesi europei, tra cui l'Italia, la Francia e il Belgio. Il produttore garantisce che non comprometterà il gusto per la versione vegana.

Per creare la Nutella vegana, escluderanno la polvere di latte e la sostituiranno con sostituti a base vegetale come ceci e sciroppo di riso. Secondo Ferrero, "Sempre più consumatori oggi optano per prodotti a ridotto contenuto o completamente privi di prodotti animali, sia per motivi nutrizionali che per scelte di stile di vita."

La Nutella vegana è stata progettata per mantenere il suo gusto originale

Tuttavia, coloro che sono allergici alle proteine del latte potrebbero ancora trovare pericoloso consumare la crema spalmabile vegana, poiché viene prodotta in uno stabilimento che tratta il latte.

Il primo vasetto di Nutella è stato prodotto il 20 aprile 1964 alla Ferrero, un'azienda familiare con sede ad Alba, un paese del Piemonte. Nel nord Italia, sin dal 19° secolo, hanno iniziato ad utilizzare nocciole tritate invece della polvere di cacao per la loro produzione di cioccolateria, portando alla creazione di crema di gianduja marrone, come nei Gianduiotti. Questo prodotto era anche disponibile per l'acquisto come crema spalmabile nei negozi locali. È stato Michele Ferrero, figlio del fondatore dell'azienda, ad avere l'idea di immetterla in vasetti.

La Commissione ha elogiato Ferrero per il loro impegno nel soddisfare diverse esigenze dietetiche con l'introduzione di una variante vegana di Nutella. Nonostante sia prodotta in uno stabilimento che tratta il latte, la Commissione riconosce l'importanza di offrire opzioni per i consumatori che desiderano evitare i prodotti animali.

