'Ferrari' sceglie il pilota sbagliato per il veicolo di Michael Mann dedicato alle corse d'auto

Interpretando il pilota di auto da corsa diventato magnate Enzo Ferrari all'età di circa 20 anni in più rispetto a quella attuale, Driver riesce almeno a sfruttare ulteriormente l'accento italiano che ha adottato (padroneggiare sarebbe un po' troppo) per "House of Gucci" nel suo personale tour cinematografico dei marchi di lusso italiani.

Dopo una rapida introduzione, il film salta un sacco di terreni apparentemente drammatici per riprendere nel 1957, un decennio dopo che Ferrari ha avviato l'azienda tra le rovine dell'Italia postbellica. Questo punto lo trova in un momento particolarmente vulnerabile, con un'importante gara in corso e l'azienda sull'orlo della bancarotta - ben lontana dal titano che Ferrari ha rappresentato pochi anni dopo nel già citato film "Ford".

Come ulteriore difficoltà, i problemi lavorativi di Ferrari si intrecciano con quelli personali, dal momento che la tempestosa moglie (Penelope Cruz, senza dubbio la cosa migliore del film) detiene le chiavi finanziarie del suo regno, e non è particolarmente contenta della sua amante (Shailene Woodley) e del figlio che sta crescendo con lei, che Ferrari vuole infine far entrare nell'azienda.

Parte del dramma è anche incentrato sulla rivalità tra Ferrari e Maserati, che giocherà un ruolo fondamentale nel determinare il futuro dell'azienda.

Driver si cala perfettamente nel ruolo, con i suoi capelli grigi, i suoi pantaloni stretti in alto sopra la vita e l'andatura di un uomo anziano che ha trascorso molto tempo stipato in piccole auto da corsa. Tuttavia, è la Cruz a rubare la scena, ben consapevole del tradimento del marito e soprattutto preoccupata che lui si intrufoli in casa prima dell'arrivo della domestica, mentre grida cose come "Rivoglio la mia pistola!".

Purtroppo, "Ferrari" non riesce a controllare abbastanza la Cruz. Per certi versi, l'aspetto più allettante consiste nel mettere Mann - produttore di "Ford contro Ferrari", ma soprattutto leggendario regista di film come "Heat", "L'ultimo dei Mohicani" e "Thief" - al volante, dirigendo il suo primo film dopo "Blackhat" del 2015.

Purtroppo, il risultato si rivela stranamente svogliato, non riuscendo a sviluppare le trame che circondano la squadra di piloti della Ferrari. Senza svelare troppo, una sequenza viscerale verso la fine si avvicina a riscattare ciò che l'ha preceduta, offrendo un assaggio del pericoloso business delle corse automobilistiche e un film migliore che sarebbe potuto diventare.

Così com'è, con i suoi personaggi esili, questa dose di virtuosismo tecnico non è sufficiente per questo tipo di veicolo di prestigio. Mentre gli accessori del film sembravano senza dubbio promettenti quando il film era ancora in cantiere, "Ferrari" esce solo occasionalmente dalla posizione neutra.

"Ferrari" esce in anteprima il 25 dicembre nelle sale statunitensi. È classificato R.

