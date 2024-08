- Fernis nella politica di localizzazione per un ripensamento nei comuni

**Per ulteriori successi nell'insediamento di nuove imprese nel Palatinato Renano, secondo il capo della frazione FDP Philipp Fernis, è necessario ridurre la burocrazia e agire localmente in modo responsabile. Fondamentale è la disponibilità di terreno per le aziende, ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca a Magonza. "Qui, i comuni sono in alta responsabilità." A volte è necessario un cambiamento di mentalità.

I comitati comunali decidono ancora contro la creazione di zone industriali. "Sì, potrebbe significare traffico aggiuntivo", ha detto Fernis. Gli edifici industriali non sono sempre belli. "Solo l'economia crea il futuro, che è la spina dorsale. Questo è qualcosa che si può ricordare ai locali, che non si tratta solo di discorsi parlamentari, ma di un argomento che deve essere affrontato concretamente a livello locale."

Di recente, la decisione della società farmaceutica statunitense Eli Lilly di costruire un nuovo sito di produzione ad Alzey per circa 2,3 miliardi di euro ha attirato l'attenzione a livello nazionale. Entro il 2027, la società farmaceutica statunitense Abbvie, già stabilita a Ludwigshafen, vuole mettere in servizio un nuovo edificio per la ricerca e lo sviluppo nella seconda città più grande del Palatinato Renano, a un costo di circa 150 milioni di euro. Inoltre, potrebbe essere creato un grande data center a Nierstein, nella Renania-Palatinato, nei prossimi anni, almeno previsto dalla società giapponese di telecomunicazioni Nippon Telegraph and Telephone (NTT).

L'autorità di pianificazione delle zone industriali si trova a livello locale, ha detto Fernis. Lo stato deve supportarla. "L'argomento delle zone sarà ripreso, perché è di importanza centrale", ha detto il liberale riguardo ai compiti rimanenti della coalizione a traffico per il resto del periodo legislativo. Il punto di riferimento, ovvero lo standard con cui i comuni dovrebbero essere misurati, dovrebbe essere come è andata ad Alzey con Eli Lilly. Lì, dopo l'inizio dei colloqui, il taglio del nastro per il nuovo sito è stato possibile entro un anno.

Schweitzer vede un vantaggio in termini di velocità attraverso brevi percorsi di comunicazione

"Ridurre la burocrazia remains a central task", ha detto Fernis. "That's always a tough nut to crack, because no official has ever sat down and said, 'Let's annoy the companies.'" Behind every bureaucracy is an honorable goal. New technologies could help make bureaucracy manageable for all parties involved. "The chances of simplifying things with AI without lowering standards are huge", ha detto Fernis. "We should and must use them."

The Palatinate can score points in the competition with other locations by having manageable communication paths, according to the new Minister-President Alexander Schweitzer. "What is praised by economic decision-makers across the board is that we are a land of short distances", said the social democrat to the German Press Agency in Mainz. "That we are a land where one can quickly come to the table." Thus, settlements or an expansion of a location can be organized and implemented comparatively quickly.

"That we have recently had settlement successes has something to do with the fact that one can very quickly come to the table with responsible parties in Rhineland-Palatinate, which is an advantage for decision-makers in large companies, especially international corporations." For this, it counts how quickly plans can be realized and how quickly investments flow back into one's own cash register. "We are obviously a location that has a good reputation", he said with a view to the recent successes.

Eli Lilly's decision to establish a new production site in Alzey, costing around 2.3 billion euros, has been a notable example of successful industrial development in Rhineland-Palatinate. To encourage more companies like Eli Lilly to invest in the region, it's crucial for municipalities to streamline their processes and take proactive steps in the planning and development of industrial areas.

