Fernando Alonso saluta la "diversa cultura" dei tifosi sportivi americani

Alonso può aver fallito nel suo tentativo di vincere la 500 miglia di Indianapolis come debuttante a maggio - il suo motore è esploso a 21 giri dalla fine della gara di 200 giri - ma è tornato con una grande ammirazione per i fan americani del motorsport.

"È una cultura diversa, un modo diverso di intendere il motorsport o lo sport in generale: molto più aperta, molto più amichevole nei confronti di tutti noi", ha detto Alonso a The Circuit della CNN.

"Immagino che se la (Indy 500) fosse in Spagna e alcuni statunitensi venissero qui, i nostri preferiti sarebbero gli sportivi spagnoli e faremmo un tifo sfegatato per loro", ha aggiunto, parlando al suo circuito di karting nella città natale di Oviedo, nel nord della Spagna.

LEGGI: Stress test per il cervello di un pilota di F1

"Era il tipo di sensazione che lo sport è al di là delle nazionalità o di qualsiasi altra cosa. Tutti noi eravamo eroi per le persone in tribuna. Ci sostengono tutti allo stesso modo e si sono davvero divertiti durante la gara, quindi è stata una bella lezione per tutti noi".

La leggenda della F1 e della Indy, Mario Andretti, il cui figlio Michael ha guidato la campagna Indy 500 di Alonso con il team McLaren-Honda-Andretti, ha dichiarato che il passaggio dello spagnolo alla Indy car è stato un grande successo per il motorsport.

"Ho visto chiaramente che ha iniziato ad apprezzare la dimostrazione di sostegno da parte dei tifosi", ha detto Andretti alla CNN. "Hanno mostrato il loro apprezzamento per il suo sforzo e lui ha capito il valore di questo", ha aggiunto il campione del mondo di F1 del 1978.

"A Montreal (in occasione del Gran Premio del Canada), quando si è ritirato, è andato dritto verso i tifosi con il casco in testa... ed è questo che conta. È questo che alimenta lo sport. Questo è ciò che piace ai fan.

LEGGI: L'auto da corsa AI si spinge oltre i limiti

"Quindi ha portato a Indy qualcosa che ritengo molto prezioso e importante. È stato accolto a braccia aperte da tutti. È stato un bene per lo sport, per la Indy Car e per la F1, onestamente".

Visita CNN.com/motorsport per altre notizie e approfondimenti

Alonso arriva ad Austin per il diciassettesimo dei venti round del Campionato del Mondo di F1 con il suo futuro ancora indeciso.

Il due volte campione del mondo non si è ancora impegnato con la McLaren per la stagione 2018, anche se da quando la scuderia britannica ha cambiato fornitore di motori passando da Honda a Renault, si prevede che Alonso continuerà a lavorare con la squadra.

IlGran Premio degli Stati Uniti si svolgerà sul Circuito delle Americhe domenica 22 ottobre.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com