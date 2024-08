- Fernandes trasferito in prestito da Magonza al club francese

Mainz 05 della Bundesliga ha temporaneamente prestato il difensore Edimilson Fernandes alla squadra di Ligue 1 Stade Brest per la stagione in corso. La squadra ha annunciato questa notizia.

A 28 anni, Fernandes ha partecipato a 23 incontri competitivi per Mainz nella scorsa stagione. Tuttavia, non è stato un titolare regolare nelle prime fasi di questa stagione. Il direttore sportivo di Mainz, Christian Heidel, ha dichiarato in una nota, "Edimilson Fernandes ha richiesto questo prestito per aumentare le sue opportunità di gioco".

