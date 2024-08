- Fermata la ferrovia deformata dal calore in Bassa Baviera

Calore sta influenzando una linea ferroviaria nella Bassa Baviera. Nel weekend si sono verificate significativi deformazioni del binario sulla linea ferroviaria regionale Waldbahn tra Gotteszell e Teisnach (distretto di Regen), secondo un portavoce della ferrovia regionale. Poiché la riparazione dipende dalle condizioni meteorologiche e non è prevista per essere completata fino alla prossima settimana, al momento non ci sono treni in circolazione sulla linea. Sono stati dispiegati autobus come sostituto. Temperature estive elevate, fino a 36 gradi Celsius in alcune aree, si sono verificate in tutta la Baviera per diversi giorni.

Le elevate temperature estive, che causano disagio in tutta la Baviera, sono anche responsabili del ritardo nella riparazione del binario della linea ferroviaria regionale Waldbahn. Purtroppo, il ritardo nella riparazione significa che i viaggiatori dovranno continuare a fare affidamento sui bus come opzione di trasporto alternativa.

