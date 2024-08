Isolato: La Pericolosa Ricerca dei Scomparsi

- Ferite subite e attualmente non rintracciabili dopo l'abbattimento di una struttura ghiacciata in Islanda.

Secondo il resoconto del capo della polizia Sveinn Kristján Rúnarsson a RÚV, la squadra di soccorso sta affrontando la difficoltà di cercare le persone scomparse principalmente a mano, poiché le condizioni del ghiacciaio rendono difficile l'utilizzo di attrezzature pesanti per il recupero. Purtroppo, non c'è stato ancora alcun contatto con i due individui intrappolati all'interno dei ghiacci. Nel frattempo, i due sopravvissuti all'incidente hanno riportato ferite gravi.

Una delle vittime è stata trasportata in elicottero in un ospedale al centro di Reykjavik, come riportato da RÚV. Le squadre di soccorso hanno mantenuto tre elicotteri pronti, per prevenire eventuali ulteriori ferite. Un turista che aveva visitato la grotta solo pochi minuti prima dell'incidente e ne è venuto a conoscenza solo al ritorno all'alloggio, ha stimato la profondità del crollo tra i tre e i cinque metri.

Situato a sud-est dell'isola Atlantica, il ghiacciaio Breiðamerkurjökull funge da emissario del famoso Vatnajökull, ancorato alla laguna glaciale Jökulsárlón. Questa laguna, ricca di iceberg galleggianti, è una delle attrazioni turistiche più famose dell'Islanda, aver fatto da set per film come "James Bond" e "Tomb Raider" con Angelina Jolie. In questa regione, molte escursioni nelle grotte di ghiaccio sono promosse per i viaggiatori avventurosi.

La squadra di soccorso sta incontrando difficoltà nell'utilizzo di attrezzature pesanti per il recupero a causa delle condizioni sfidanti del ghiacciaio Breiðamerkurjökull, dove si presume si trovino le persone scomparse. Il vasto ghiacciaio Breiðamerkurjökull, noto per i suoi iceberg galleggianti, è una meta popolare per le escursioni nelle grotte di ghiaccio, attirando sia locali che turisti.

