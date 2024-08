- Ferite subite durante l'incendio della ruota gigante

Sabato scorso, verso le 21 del 17 agosto, un incendio di grandi proporzioni si è verificato al Highfield Festival, situato vicino a Lipsia, presso il lago di Störmthal. Fonti multiple riferiscono che due gondole della ruota panoramica presenti sono state coinvolte dalle fiamme.

L'origine dell'incendio ancora ignota

La causa di questo incendio nell'attrazione da divertimento rimane sconosciuta. I resoconti iniziali indicano che i primi segni di fiamme sono apparsi in una singola gondola, che poi si è esteso e ha coinvolto un'altra cabina. Purtroppo, i compartimenti interessati sono stati ridotti in cenere, causando l'evacuazione della ruota panoramica completamente occupata. Coloro che hanno subito ferite a causa dell'inalazione di fumo e bruciature sono stati trasportati in ospedale per le cure.

Nonostante questo incidente sfortunato, il festival è continuato, con l'esibizione principale, Cro' (34), che si è spostata su un altro palco. Le due giornate di festeggiamenti musicali sono proseguite domenica 18 agosto, con esibizioni di artisti come Nico Santos, Bosse, Mando Diao e Macklemore.

Ski Aggu sotto shock

In modo sorprendente, l'incendio è scoppiato durante l'esibizione del rapper Ski Aggu (26). Successivamente, il musicista ha espresso i suoi sentimenti in una storia di Instagram, affermando di essere "completamente scioccato e turbato dall'incendio della ruota panoramica". È stato incoraggiato a continuare la sua esibizione e a interagire con il pubblico per evitare una possibile calca. "Il mio obiettivo principale quella sera era quello di gestire la situazione, che fortunatamente ha evitato ulteriori problemi", ha dichiarato. Esprimendo gratitudine verso i suoi fan e i servizi di emergenza per il loro comportamento, ha concluso riconoscendo il loro contributo significativo.

Il Highfield Festival è il più grande festival musicale della Germania centrale, che si tiene presso il lago di Störmthal dal 2010. Durante questo evento di quest'anno, dal 16 al 18 agosto, si prevedeva la presenza di circa 30.000 visitatori, con 54 artisti indie e hip-hop in programma su tre palchi.

La causa esatta dell'incendio che ha coinvolto un'altra gondola dopo la prima rimane un mistero che gli investigatori del fuoco devono ancora risolvere.

