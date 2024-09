Indice

Fenomeni meteorologici intensi: rappresentazioni visive che indicano aree soggette a piogge eccessive

La regione ha iniziato il mese di settembre con un clima freddo e sgradevole, caratterizzato da un aumento delle precipitazioni. La causa di questo cambiamento è l'avvicinamento graduale di un sistema di bassa pressione nordeuropeo verso sud-est, come segnalato dal Servizio Meteorologico Tedesco mercoledì mattina. Diversi parti della regione hanno affrontato piogge intense per ore.

In particolare, lungo la costa del Mare del Nord, sono previste piogge intense persistenti, secondo le previsioni attuali degli meteorologi di Offenbach. Questa situazione meteorologica si sta diffondendo verso l'interno della Germania.

Giovedì, la Germania meridionale è prevista per incontrare precipitazioni significative. Il sito "Wetter.de" prevede una linea di pioggia che attraversa la Germania.

Sono previste anche precipitazioni intense per le regioni confinanti con la Germania a sud, che potrebbero avere un effetto indiretto sui confini del paese, come menzionato dagli esperti di "Wetter.de". Tuttavia, è importante notare che questa situazione meteorologica è difficile da prevedere con precisione. È certo che la linea della neve scenderà sotto i 1500 metri in alcune aree.

Venti forti sono previsti al centro della Germania, come segnalato dal Servizio Meteorologico Tedesco.

Le mappe seguenti forniscono una rappresentazione visiva della situazione meteorologica attuale:

La mappa visualizza i dati delle precipitazioni in tempo reale.

La mappa sopra mostra gli avvisi di temporali del DWD per oggi. È una mappa meteorologica bivalente, in cui le aree con avvisi di temporali sono colorate di rosso. L'assenza di colore indica l'assenza di avvisi.

La mappa sopra mostra gli avvisi di temporali del DWD per domani. Come la mappa precedente, è una mappa meteorologica bivalente, in cui le aree con avvisi di temporali sono colorate di rosso. L'assenza di colore indica l'assenza di avvisi.

Le mappe utilizzate sono un mix da wetter.de. Questo portale fa parte di RTL Germania e lavora anche con la rivista "stern". Sono state integrate anche mappe da Windy.com. I creatori si basano sul modello del "Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine" per le loro visualizzazioni e previsioni.

Mappa delle allerta inondazioni e livelli idrometrici attuali

La mappa sopra mostra le aree con allerta di inondazioni e i loro livelli idrometrici attuali. Le aree colorate di rosso indicano un'allerta di inondazione maggiore, il viola segnala un'allerta di inondazione molto maggiore. Le aree arancioni indicano un'allerta di inondazione media, mentre i punti gialli indicano un'allerta di inondazione minore. I tratti tratteggiati indicano avvisi delle autorità locali. Le aree verdi suggeriscono una diminuzione delle allerta, mentre le aree bianche presentano l'assenza di avvisi. I dati per la Renania Settentrionale-Vestfalia non possono essere raccolti al momento. I dati provengono dal portale di allerta inondazioni transfrontaliero dei paesi e la mappa si aggiorna automaticamente. Cliccando su uno dei punti colorati si otterranno informazioni aggiuntive e si verrà reindirizzati al portale di allerta inondazioni del paese rispettivo. Nota sull'uso: è possibile zoomare e spostare la mappa, e cambiare la sezione della mappa.

Nota: il portale "Wetter.de" fa parte di RTL Germania, così come la rivista "stern".

