- Femmina ferita da arma da fuoco - ex agente della polizia arrestata

Un'ex-poliziotto è sospettato di aver sparato ripetutamente alla sua partner in Brilon, Sauerland, lasciandola gravemente ferita. Le autorità di Arnsberg e Dortmund hanno confermato la notizia. Fortunatamente, lei è riuscita a fuggire e ha ricevuto cure mediche dalle forze dell'ordine locali nel distretto di Hochsauerlandkreis.

Il sospettato (38 anni) è stato successivamente catturato nella sua abitazione da una squadra speciale. Ha riportato solo ferite lievi, che sono state trattate senza ricovero ospedaliero. La vittima ha subito un intervento chirurgico in una struttura medica, ma non era in pericolo di vita.

Secondo le informazioni attuali, ci sono indizi di un possibile problema di salute mentale che potrebbe aver scatenato l'azione, menzionato più tardi nella giornata. Le autorità stanno trattando l'incidente come un tentato omicidio. La polizia di Dortmund ha ora preso in carico le indagini.

Le autorità stanno esplorando la possibilità di altri fattori sottostanti che hanno contribuito alle azioni dell'agente. Nonostante il suo arresto, sta attualmente essendo valutato in una struttura psichiatrica per ulteriori accertamenti.

