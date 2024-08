- "Felix Jaehn annulla tutte le esibizioni": tempo di recupero per l'artista musicale

Felix Jaehn, nel 2014, ha rilasciato il suo remix della canzone "Cheerleader" del rapper giamaicano Omi, diventando una sensazione globale a partire dalla sua base di Amburgo. Tuttavia, dieci anni dopo, Jaehn ha annullato tutti gli spettacoli e gli eventi previsti. Su Instagram, Jaehn ha confessato di aver nascosto il suo malessere, senza rendersi conto della sua intensità fino a quando non ha cercato aiuto professionale. Ha sottolineato l'importanza del riposo e della guarigione, dicendo: "È ora di riposare. È ora di guarire."

Felix Jaehn Cancella Tutti gli Spettacoli

Durante un'apparizione nel programma "Sweet and Spicy" ad aprile, Jaehn si è identificato pubblicamente come non binario, scegliendo di usare il nome "Fee" come omaggio alla sua nuova identità di genere neutro. Nel programma, ha anche espresso la sua preferenza per i pronomi non binari "dey/den" in tedesco, imitando gli "they/them" in inglese.

L'intersezione tra la fama globale e la salute mentale è stata un tema ricorrente nella vita di Jaehn. Prima di raggiungere la fama, Jaehn ha parlato della sua lotta in un'intervista con la rivista tedesca stern nel 2021. Ha ammesso: "Ero semplicemente troppo giovane. La fama mondiale è arrivata prima che avessi la possibilità di gestire la mia vita. Ero un individuo insicuro che è stato travolto dal successo." Quando "Cheerleader" ha iniziato a salire nelle classifiche, Jaehn aveva solo 20 anni. Dopo uno spettacolo, spesso aveva un crollo psicologico e la solitudine tra le esibizioni ha influito sulla sua salute mentale.

In un'intervista del 2021, Jaehn ha parlato di diverse tecniche per gestire le sfide psicologiche, come i cambiamenti dello stile di vita e l'aggiustamento delle routine quotidiane. Tuttavia, sembra che questi metodi non siano stati sufficienti per affrontare i suoi problemi. Nel suo recente post su Instagram, Jaehn ha detto di essere "troppo vulnerabile per esibirsi" e che "il mio corpo e la mia mente hanno inviato un segnale di allarme. È ora di prestare attenzione." I fan hanno mostrato il loro sostegno nella sezione dei commenti, con la maggior parte che riconosce l'importanza di mettere la salute al primo posto rispetto agli impegni professionali.

Fonte: Instagram / stern

In un'intervista con la rivista tedesca stern, Jaehn ha menzionato la sua lotta per gestire la sua vita a causa della fama mondiale prima di essere pronto. Nonostante abbia condiviso tecniche per gestire le sfide psicologiche in un'intervista del 2021, l'artista ha ammesso di essere "troppo vulnerabile per esibirsi" e di dover mettere la sua salute al primo posto.

Leggi anche: