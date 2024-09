Felix Brych batte il record per la maggior parte delle partite arbitrate della Bundesliga.

Complimenti a Felix Brych: Dopo un lungo periodo di inattività, l'arbitro di Monaco ha conquistato il primato per il maggior numero di partite di Bundesliga arbitrate, superando il record di Wolfgang Stark.

Felix Brych, ora a 345 partite, è l'arbitro della Bundesliga con il maggior numero di presenze. Il 49enne è tornato dopo un periodo di recupero di 294 giorni a seguito di un intervento chirurgico al ginocchio, superando il record di Wolfgang Stark stabilito nel maggio 2017.

Prima del suo ritorno, Brych aveva dichiarato all'agenzia SID: "Non mi interessava il record. Condividerlo con Stark andava bene. Il mio obiettivo era tornare". E non aveva intenzione di ritirarsi, come aveva dichiarato: "Non volevo smettere così".

"Ho lavorato giorno e notte di recente"

Brych ha fatto il suo ritorno nella partita del primo turno della DFB Pokal tra VfR Aalen e Schalke 04 (0:2). Knut Kircher, il nuovo capo degli arbitri, ha elogiato Brych, dicendo: "È in forma. Ha superato i test di fitness. Sarà in campo per le prime giornate. Siamo fortunati ad averlo". L'assenza di limiti di età ha reso possibile l'assegnazione di Brych.

La Federazione Bavarese di Calcio (BFV) ha congratulato Brych. Il presidente della BFV, Christoph Kern, ha apprezzato l'impegno di Brych, dicendo: "Il suo ritorno dopo un'infortunio così grave dice tanto di Felix, che ha lavorato instancabilmente giorno e notte negli ultimi mesi per tornare in forma". Brych è stato motivato dal desiderio di tornare in campo, "un obiettivo che ha raggiunto in modo impressionante - molti si sarebbero arresi nella sua situazione".

L'infortunio grave di Brych è avvenuto durante la sua prima partita record. Dopo la partita tra Eintracht Frankfurt e VfB Stuttgart (1:2) del 25 novembre 2023, ha subito un intervento chirurgico. Dal suo inizio come arbitro della DFB nel 1999, Brych è stato nominato Arbitro dell'Anno cinque volte. Si è ritirato dall'arbitraggio internazionale alla fine del 2021.

