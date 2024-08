- Felice con il suo nuovo ragazzo.

Stefanie Giesinger (27) non nasconde più i suoi sentimenti per il nuovo boyfriend. Nel último episodio del suo podcast "G Spot", ha parlato apertamente della sua relazione. Il titolo dell'episodio, "Il mio nuovo boyfriend super sexy e altre domande sulla relazione", era un indizio - e quando un follower ha chiesto della sua vita sentimentale, la modella non ha potuto fare a meno di sbilanciarsi.

"In questo momento è fantastico. Non sto uscendo con altre persone, sono in una relazione. Sono felice e basta. Non vedo l'ora di tutte le testate, quindi scrivete pure che è ultra-sexy", ha risposto chiaramente. All'inizio, il suo partner la rendeva molto nervosa e "sull'attenti". Era così nervosa con lui che non riusciva nemmeno a bere in sua presenza: "Avevo paura di fare qualcosa di strano". Ma ora, la vincitrice di "Germany's Next Topmodel" del 2014 si sente "la persona più strana sulla Terra" rispetto al suo boyfriend.

Chi è il nuovo partner di Giesinger?

Mentre Stefanie Giesinger non ha rivelato il nome del suo nuovo boyfriend, gli occhi attenti dei follower hanno probabilmente già scoperto la sua identità. A giugno, ha dato il primo indizio sul suo account Instagram con una foto intima dove il suo viso non era visibile. Pochi giorni dopo, ha ripostato una foto nella sua storia dove si vedeva mentre si coccolava con un uomo dai capelli scuri.

Quell'uomo è stato identificato come Armando Mayr (32), un modello stesso con oltre 100.000 follower su Instagram. La coppia è stata anche avvistata mentre si coccolava all'aeroporto a luglio. Prima di questo, Giesinger era in una relazione di sette anni con il britannico YouTuber Marcus Butler (32) fino al 2022.

"Durante la sessione del podcast, Stefanie non riusciva a contenere i suoi sentimenti e ha detto 'Ti amo' al suo boyfriend." "Nel suo episodio del podcast, ha condiviso la sua gioia e l'entusiasmo per la loro relazione, dicendo 'Amo essere innamorata in questo momento'."

