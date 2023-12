Federer e Nadal si incontrano agli Open di Francia per la prima volta dal 2011

"Forse il motivo per cui sono tornato a giocare sulla terra battuta è stato quello di giocare contro Rafa", ha detto Federer.

Se questo è vero, Federer ha esaudito il suo desiderio dopo aver sconfitto il collega svizzero Stan Wawrinka per 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-4, in un duello durato tre ore e mezza sul campo Suzanne Lenglen.

Il prossimo avversario è il suo vecchio nemico, l'11 volte campione Rafael Nadal, che ha sconfitto Kei Nishikori per 6-1 6-1 6-3 in meno di due ore sul campo principale Philippe Chatrier.

La differenza di durata degli incontri è stata tale che sono terminati più o meno alla stessa ora - dopo un ritardo per pioggia di oltre un'ora nella Parigi umida e ventosa - nonostante Federer abbia aperto la giornata di gioco sul suo campo e Nadal abbia giocato il secondo sul Philippe Chatrier.

L'ultima volta che i veterani Federer e Nadal si sono affrontati sulla terra battuta è stato a Roma nel 2013. Agli Open di Francia, invece, è stato nella finale del 2011. Nadal è in vantaggio per 13-2 sulla terra battuta e per 5-0 a Parigi.

Sono al primo e al secondo posto tra gli uomini per quanto riguarda le vittorie nei grandi slam, Federer con 20 e Nadal con 17. Federer, tuttavia, è tornato sulla terra battuta in questa stagione dopo un'assenza di oltre due anni.

"Avere Roger davanti, in semifinale, è una cosa in più", ha detto Nadal, che lunedì ha festeggiato il suo 33° compleanno. "Abbiamo condiviso i momenti più importanti della nostra carriera insieme, in campo, uno di fronte all'altro.

"Quindi è un altro episodio di questo tipo, e sono felice per questo ed emozionato, no? Sarà un momento speciale e cerchiamo di essere pronti".

Le possibilità che si incontrassero di nuovo sulla terra battuta sembravano finite dopo che Federer sembrava essersi ritirato dai tornei su terra battuta prima del Roland Garros nel 2016, preferendo preservare il suo corpo e concentrarsi su Wimbledon, dove ha vinto il record di otto titoli.

Ma il 37enne ha deciso di tornare a Parigi per la prima volta dal 2015 quest'anno, e quando disputerà la sua prima semifinale degli Open di Francia dal 2012, non dovrebbe essere scontato.

Nel primo incontro sul campo centrale, Johanna Konta ha offerto una prestazione impeccabile per battere la finalista del 2018 Sloane Stephens per 6-1 6-4 e diventare la prima britannica a raggiungere le ultime quattro a Parigi dopo Jo Durie nel 1983. Incontrerà Marketa Vondrousova, una delle due teenager rimaste nel sorteggio.

Lo slancio di Federer

Lo svizzero ha vinto le ultime cinque partite contro il maestro di rotazione mancino e forse il fatto di non aver affrontato Nadal sulla terra battuta per un po' di tempo ha attenuato le cicatrici delle sconfitte passate, tra cui la finale del 2008 al Roland Garros, quando Federer ottenne solo quattro giochi.

Un mese dopo, Nadal ha aggiunto sale alle ferite quando ha battuto Federer nel suo giardino di Wimbledon in quella che molti considerano la più grande partita di tennis di tutti i tempi.

Dato che si è seduto nella metà del sorteggio che ha iniziato per primo, Federer ha anche un giorno in più per recuperare per il blockbuster. Ma non vede l'ora di giocare venerdì.

"Sono molto felice di giocare contro Rafa, perché se vuoi fare o ottenere qualcosa sulla terra battuta, inevitabilmente, a un certo punto, passerai attraverso Rafa, perché è così forte e sarà lì", ha detto Federer.

"Sapevo che quando ho firmato per la terra battuta avrei sperato che ciò accadesse. Se avessi avuto una mentalità diversa per evitarlo, allora non avrei dovuto giocare sulla terra battuta. Quindi credo che questa mentalità mi abbia aiutato a giocare così bene in questo torneo".

Federer ha dichiarato che battere Nadal nella finale degli Australian Open del 2017 è stato uno dei momenti più importanti di una carriera ricca di trofei: era da dieci anni che non trionfava sullo spagnolo in un Major.

Anche una vittoria contro Nadal agli Open di Francia, per la prima volta e alla sua età tennistica molto avanzata, non sarebbe stata da meno.

Eppure, per un po', martedì è sembrato che Federer non ci sarebbe mai arrivato.

In parità nei set con Wawrinka, vedendo svanire un break point dopo l'altro e sprecando due set point sul 5-4 nel terzo, Federer ha dovuto affrontare due break point nel game successivo.

Punto chiave

Nella prima, Wawrinka ha colpito un bel drop shot dalla linea di servizio con Federer in una posizione scomoda. Invece di avanzare, Wawrinka ha perso il vantaggio della posizione in campo e si è spostato indietro.

Federer ha spinto il suo dritto lungo la linea e il rovescio di Wawrinka - che è scivolato colpendo il suo colpo preferito - è finito in rete.

Proprio come nel tie-break del primo set, Federer ha preso un vantaggio iniziale e l'ha mantenuto.

Ad aiutare Federer a superare il terzo set è stato il servizio e la volée ripetuti sulle seconde di servizio, mentre Wawrinka rientrava dal tabellone.

Federer si è trovato spesso a rete e ha impressionato, vincendo 41 dei 60 punti.

Ha resistito a due doppi falli e a un break point nell'ultimo game per chiudere il campione del 2015, che se n'è andato tra gli applausi.

Federer si è portato a 23-3 contro il suo amico, non pagando lo scotto di aver fatto solo 2 su 18 sulle palle break quattro mesi dopo aver fatto 0 su 12 nella sconfitta al quarto turno degli Australian Open contro Stefanos Tsitsipas.

Nonostante la sconfitta, Wawrinka ha dato prova di coraggio dopo il classico incontro di cinque ore con Tsitsipas di domenica. Ha dimostrato di essere tornato dopo l'operazione al ginocchio del 2017.

Anche Nishikori ha dovuto affrontare una maratona contro Benoit Paire, conclusasi lunedì. Questo dopo una vittoria in cinque set contro Laslo Djere.

Difficile per Nishikori

Il giapponese, finalista agli US Open del 2014, gioca più volte cinque set all'inizio dei Major di quanto vorrebbe e il risultato è che gli rimane poco da fare per affrontare le sfide contro alcuni dei migliori di sempre.

È stato costretto al ritiro contro l'attuale numero 1 Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open e non ha potuto offrire molto nemmeno contro Nadal.

Federer, Nadal, Djokovic - che mercoledì affronterà Alexander Zverev - e Andy Murray sono i quattro grandi del tennis maschile.

Murray non è in tournée perché si prepara a rientrare dai problemi all'anca che lo affliggono da tempo in un torneo di doppio a Londra a giugno, ma la sua collega britannica Konta sì. La 26esima testa di serie è nel bel mezzo di una rinascita della carriera.

I precedenti ci sono: Jelena Ostapenko non aveva mai vinto una partita agli Open di Francia, poi ha conquistato il titolo nel 2017.

Riuscirà la Konta, semifinalista a Wimbledon due anni fa, a ripetere l'impresa nel 2019? In questa edizione si era fermata sullo 0-4.

Per un posto in finale, incontrerà la mancina Vondrousova, un'altra giocatrice che ha goduto di un fruttuoso periodo di preparazione agli Open di Francia.

La Vondrousova, 38ª testa di serie, ha sconfitto la 31ª testa di serie Petra Martic per 7-6 (1) 7-5, due mesi dopo che la croata l'aveva battuta in finale a Istanbul.

In un'altra partita avvincente sul Lenglen, ricca di colpi di scena, la Martic non è riuscita a servire per il primo set sul 5-3 e ha mancato tre set point sul 6-5.

Federer e Nadal giocheranno sullo Chatrier e Wawrinka, nonostante la sconfitta, sarà in sintonia.

"Sono un grande appassionato di questo sport. Quindi quando hai la possibilità di avere in semifinale agli Open di Francia Roger contro Rafa, accendi la TV e lo guardi", ha detto.

