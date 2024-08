- "Fearful Response": Taylor Swift parla dopo un avvertimento terroristico

La pop star Taylor Swift ha parlato per la prima volta dopo la brusca cancellazione dei suoi concerti a Vienna. Ha pubblicato un messaggio commovente su Instagram, esprimendo i suoi sentimenti dopo che i concerti erano stati improvvisamente annullati a causa di un presunto pericolo terroristico. La cancellazione ha lasciato Swift, 34 anni, "frantumata" e ha spiegato che la situazione aveva instillato in lei un nuovo senso di apprensione e rimorso, sapendo che numerosi fan avevano pianificato di partecipare.

Swift ha anche ringraziato le autorità per il loro ruolo nel prevenire un potenziale disastro. Ha trovato conforto nel calore e nell'unità dimostrati dai suoi fan. Dopo la cancellazione in Austria, Swift è passata a tenere cinque concerti sold-out di fila a Londra. Ha espresso la sua determinazione a garantire la sicurezza dei suoi fan nella capitale britannica.

Swift Risponde alle Critiche

I fan avevano atteso con impazienza la risposta di Swift da quando i concerti di Vienna erano stati cancellati, con alcuni che esprimevano delusione per il suo silenzio. Swift ha chiarito la sua posizione, dicendo: "Per evitare di fomentare coloro che potrebbero voler fare del male ai miei spettatori, scelgo di non discutere certi argomenti pubblicamente". Swift ha spiegato che in questi casi, "il silenzio" significa trattenersi e aspettare il momento giusto per parlare.

Alcuni fan sono rimasti sorpresi dal silenzio iniziale di Swift, data la sua stretta relazione con i fan. Ha sottolineato che la sua preoccupazione principale era completare con successo il tour europeo, cosa che è riuscita a fare.martedì sera, ha concluso i suoi concerti europei allo stadio di Wembley di Londra, esibendosi davanti a un pubblico di circa 90.000 persone.

Due individui, sospettati di avere simpatie per l'ISIS, sono stati arrestati in Austria due settimane fa. Si è ipotizzato che uno di loro avesse pianificato di compiere un attacco vicino allo stadio durante uno dei concerti di Swift, portando alla cancellazione delle esibizioni a Vienna.

Un Giro Emozionale

Descrivendo la sua esperienza a Londra, Swift ha scritto: "Esibirsi a Londra è stato come salire su una montagne russa emotiva". Il pubblico era vivace, appassionato e pieno di gioia, la loro energia sembrava un abbraccio caloroso da 90.000 persone, regalando a Swift un senso di tranquillità. Londra sembrava un bellissimo sogno a Swift.

L'ultimo concerto a Londra è stata una pacifica celebrazione, con i fan che hanno addirittura regalato braccialetti dell'amicizia ai poliziotti e al personale di sicurezza. Swift ha intrattenuto il pubblico per tre ore e mezzo, concludendo lo spettacolo con una pioggia di coriandoli e fuochi d'artificio. Alcuni "Swifties" hanno conservato i coriandoli come souvenir.

Swift Commenterà le Elezioni USA?

Il tour "Eras" di Swift l'ha portata in diversi paesi europei quest'estate, tra cui la Germania. Ha espresso la sua gratitudine ai fan, dicendo: "È stato un piacere esibirmi per voi, ballare con voi e condividere questi magici momenti". Ora riconosce il bisogno di riposo prima che il tour riprenda a ottobre. I concerti futuri sono previsti negli Stati Uniti e in Canada. In qualità di figura di spicco, Swift potrebbe presto essere chiamata a esprimere la sua opinione sulle elezioni USA.

Nelle elezioni presidenziali del 2020, Swift ha sostenuto l'incumbent Joe Biden contro il presidente repubblicano dell'epoca, Donald Trump. La domanda ora è: Swift si coinvolgerà nella prossima competizione tra Trump e la candidata democratica, Kamala Harris?

Taylor Swift ha riconosciuto la minaccia terroristica in Austria che ha portato alla cancellazione dei suoi concerti, dicendo: "Scelgo di non discutere certi argomenti pubblicamente per evitare di fomentare coloro che potrebbero voler fare del male ai miei spettatori". Dopo l'incidente, Swift ha espresso gratitudine per il ruolo delle autorità nel prevenire un potenziale disastro e ha assicurato ai suoi fan il suo impegno per la loro sicurezza durante i suoi concerti a Londra.

