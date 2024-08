FDP vuole abolire il ministero - SPD è indignata

Secondo un documento interno, il FDP vuole abolire completamente il Ministero dello Sviluppo in futuro. Dopo la pubblicazione di questa notizia, arriva una critica acuta da entrambi i partner di coalizione e dall'Unione. Tuttavia, il FDP cerca di placare gli animi.

Un documento interno di due membri del Bundestag del FDP sull'abolizione del Ministero dello Sviluppo ha suscitato critiche. Il politico del bilancio Otto Fricke e l'esperto di politica estera Michael Link hanno proposto, tra le altre cose, l'integrazione della politica di sviluppo tedesco nel Ministero degli Esteri. Ciò renderebbe obsoleto il Ministero federale per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (BMZ) attuale. Questa proposta è stata respinta dall'SPD e dall'organizzazione di sviluppo ONE.

Stando a quanto riferito dall'ufficio di Link, il documento era un "documento informale e interno destinato esclusivamente all'informazione della fazione FDP". Il ministro delle Finanze Christian Lindner e altri politici di spicco del FDP hanno ripetutamente richiesto tagli alla politica di sviluppo. Il budget per questo settore è già stato notevolmente ridotto dalla coalizione del semaforo.

Fricke e Link hanno dichiarato in una dichiarazione che la loro proposta "non significa la fine della politica di sviluppo tedesca o semplicemente l'abolizione del BMZ". L'obiettivo è "raggruppare la politica estera e di sviluppo tedesca sotto la stessa struttura in futuro". Ciò sarebbe sensato - come in tutti gli altri paesi del G7 - nel Ministero degli Esteri. I politici del FDP hanno spiegato che il raggruppamento "consentirebbe un significativo aumento dell'efficacia politica e dell'efficienza finanziaria".

Entrambi i politici del FDP hanno anche sottolineato: "Un passo del genere non può essere preso alla leggera e non deve essere preso solo per motivi finanziari". Deve essere preso "in base a considerazioni strategiche fondamentali". Ciò è possibile solo all'inizio di una legislatura, quando i ministeri possono essere riformulati.

"La pseudodiscussione non aiuta nessuno"

La critica ai piani di abolizione del ministero è arrivata dall'SPD. "Questa è una proposta assurda del FDP che cerca di guadagnare qualche voto in più", ha dichiarato Manuel Gava, vice portavoce della politica di sviluppo della fazione, al "Tagesspiegel". "Questa pseudodiscussione non aiuta nessuno. Non è che usciamo nella cooperazione economica e costruiamo qualche pozzo". Gava ha anche messo in dubbio se la proposta avrebbe realmente portato a risparmi.

La portavoce della politica di sviluppo della fazione SPD, Sanae Abdi, ha dichiarato a Welt TV: "Il lavoro del Ministero per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo è fondamentale per gli interessi della Germania e in nessun modo subordinato alla diplomazia".

Anche i Verdi hanno criticato. Il portavoce della politica di sviluppo della fazione del Bundestag, Ottmar von Holtz, ha accusato il FDP su Welt TV di "far passare un nuovo maiale attraverso il buco dell'estate". "Presenta argomentazioni non coordinate che si adattano alle assurde richieste precedenti delle file del FDP".

L'Unione respinge la proposta

La proposta ha incontrato anche la critica dell'Unione. "La proposta del FDP dimostra quanto poco valore viene dato alla politica di sviluppo in alcune parti della coalizione del semaforo", ha dichiarato il vice capogruppo Hermann Gröhe su Welt TV. "Ciò di cui c'è bisogno non è mettere in discussione il BMZ come ministero indipendente, ma raggiungere un'azione internazionale meglio coordinata".

Anche l'organizzazione di sviluppo One ha respinto la proposta. "Se il governo federale è serio riguardo al suo impegno per un mondo più giusto, ha bisogno di un forte e indipendente Ministero dello Sviluppo", ha spiegato il suo direttore Europa, Stephan Exo-Kreischer. Includerlo nel Ministero degli Esteri non contribuirebbe né all'efficienza né all'efficacia della cooperazione allo sviluppo.

La richiesta del FDP di abolire il Ministero dello Sviluppo non è nuova. Era già parte del programma elettorale del Partito Liberale prima delle elezioni federali del 2009. Tuttavia, il piano è stato respinto durante i negoziati della coalizione successiva per il governo nero-giallo. Il politico del FDP Dirk Niebel è poi diventato Ministro dello Sviluppo.

