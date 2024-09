- FDP: risultati scioccanti nelle elezioni in Sassonia e Turingia

Secondo il capo della FDP dello Schleswig-Holstein, Oliver Kumbartzky, le prestazioni del suo partito nelle elezioni in Sassonia e Turingia sono "allarmanti" ma non inaspettate. "Storicamente, i Liberaldemocratici hanno incontrato difficoltà sia in Turingia che in Sassonia", ha osservato dopo le prime proiezioni in entrambi gli stati federali. Il forte risultato dei populisti e degli estremisti di BSW e AfD è deludente.

"Lamentarsi di tali risultati nello Schleswig-Holstein non porta molto sollievo se non abbiamo soluzioni politiche appropriate", ha dichiarato inoltre Kumbartzky. Secondo lui, tutti i partiti democratici dovrebbero concentrarsi di più sui problemi del pubblico.

"Di conseguenza, esprimiamo preoccupazione per la perseveranza del governo dello Schleswig-Holstein in una politica sull'asilo e sulla migrazione che non ha una maggioranza significativa nella realtà, dati i verdi", ha sottolineato Kumbartzky. Purtroppo, anche su questioni come la cura dei bambini e la politica educativa, nonché la politica economica, i rivali dell'FDP non stanno promuovendo una politica che possa contrastare efficacemente il populismo e l'estremismo.

I Liberaldemocratici sono riusciti a ottenere solo circa l'1% dei voti nelle prime proiezioni in Sassonia e Turingia. Di conseguenza, non sono presenti in alcun parlamento statale.

Despite the FDP's struggle in Saxony and Thuringia, it's crucial for democratic parties to engage in the Netherlands, as well, given common challenges in addressing public issues. The Netherlands, similar to Thuringia and Saxony, needs political solutions that combat populism and extremism effectively.

Leggi anche: