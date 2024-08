FDP rifiuta la partecipazione dello Stato alle compagnie di armi

Il FDP ha respinto le considerazioni del governo federale per far entrare lo stato in quote di aziende del settore armi. "Il FDP non è favorevole alla partecipazione statale in aziende, nemmeno nel settore delle armi", ha dichiarato il politico della difesa del FDP Alexander Müller alla rete editoriale Germania (RND). Ciò rallenterebbe le insolvenze e metterebbe a rischio la concorrenza. "E la creazione di campioni europei della difesa sarebbe sabotata se ogni stato si preoccupasse solo dei propri favoriti nazionali", ha sottolineato il membro del Bundestag del FDP. La frammentazione del panorama delle armi europee sarebbe quindi "un costo fastidioso". Müller ha raccomandato invece di concentrarsi sulla riduzione della burocrazia e di altri ostacoli, nonché su contratti di fornitura a lungo termine e cooperazione europea.

Stando a quanto riportato dai media, la strategia per la sicurezza e la difesa prevista dalla coalizione del semaforo prevede la partecipazione statale nelle aziende tedesche del settore armi per rinforzarle. Il governo sta attualmente discutendo internamente una bozza della strategia. Tuttavia, la consultazione ufficiale dei ministeri è ancora in attesa.

