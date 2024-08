FDP propone tagli fissi al bilancio

La coalizione semaforo continua a discutere sul bilancio federale del 2025. Chiudere il divario di miliardi esistente è il pomo della discordia. L'FDP ora propone una soluzione uniforme: tagliare del 1,5% dei fondi in tutte le aree.

Nella discussione sul bilancio federale del 2025, il gruppo parlamentare dell'FDP sta proponendo un taglio generale del 1,5% in tutti i ministeri. "Il taglio generale del 1,5% nei ministeri è una soluzione possibile che può essere discussa," ha detto il vice capogruppo Christoph Meyer al quotidiano "Bild". Ci sono diverse opzioni per chiudere il fabbisogno finanziario. L'obiettivo è "un bilancio costituzionalmente conforme, poiché la Costituzione deve essere rispettata".

Il presidente dell'Associazione Federale dei Tassatori, Reiner Holznagel, ha invitato il governo federale a fare risparmi corrispondenti. Ha sottolineato che il divario di tre a cinque miliardi di euro è solo circa l'1% del bilancio totale di 481 miliardi di euro. "Molte persone devono risparmiare molto di più a causa dell'inflazione e ci riescono senza discussioni".

La coalizione semaforo ha discusso il bilancio per settimane. Di recente, rappresentanti dell'SPD e dei Verdi avevano espresso ottimismo. "Assume che il governo federale chiarirà le domande rimanenti sul progetto di bilancio questa settimana e poi presenterà il suo progetto congiunto al parlamento," ha detto il vice capogruppo dell'SPD Achim Post al "Rheinische Post".

I Verdi incolpano il ministro delle Finanze Christian Lindner. Il leader dell'FDP ha "unilateralmente respinto un accordo sul bilancio senza feedback all'interno della coalizione," ha detto il vice capogruppo dei Verdi Andreas Audretsch. È quindi ancora più urgente che egli presenti finalmente "proposte serie per risolvere" i problemi di bilancio rimanenti.

Il segretario generale dell'FDP Bijan Djir-Sarai ha messo in guardia contro la fretta del bilancio. "Tutte queste cose devono naturalmente essere molto attentamente controllate," ha detto a Berlino. È importante agire "con cautela e soprattutto molto saggiamente" nella redazione del bilancio. In particolare, si è opposto ai tentativi di aggirare il freno al debito nella Costituzione. Il governo ha già fallito una volta con questo, ha sottolineato, riferendosi alla sentenza della Corte Costituzionale Federale.

