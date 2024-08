FDP blocca la partecipazione dello Stato alle compagnie di armi

Molte aziende della difesa stanno lottando per aumentare la produzione. Il governo federale sta valutando di intervenire in casi strategicamente importanti. L'FDP è contrario. Invece di un difesa parrocchiale, promuove la cooperazione europea.

L'FDP ha respinto le considerazioni del governo federale di far investire lo stato in aziende tedesche della difesa. "L'FDP si oppone alla partecipazione statale nelle imprese, anche nel settore della difesa", ha dichiarato Alexander Müller, portavoce della politica della difesa dell'FDP, all'agenzia di stampa tedesca. Ciò potrebbe solo ritardare i fallimenti e mettere a repentaglio la concorrenza.

"E saboterebbe la creazione di campioni europei della difesa se ogni stato si preoccupasse solo dei propri interessi nazionali. La frammentazione del panorama della difesa europea rimarrebbe un costo fastidioso", ha detto Müller. Invece, egli promuove la riduzione della burocrazia, contratti di approvvigionamento più lunghi e la cooperazione europea.

Il governo federale vuole sostenere l'aumento della produzione dell'industria della difesa in più fasi. Il "Handelsblatt" ha recentemente riferito che il Ministero dell'Economia e il Ministero della Difesa stanno lavorando su un documento strategico corrispondente. Ciò comprende un investimento statale diretto in ulteriori aziende o progetti strategicamente importanti. L'obiettivo è promuovere le tecnologie chiave e migliorare le condizioni finanziarie dell'industria. Ciò classificherebbe l'espansione dell'industria come di "interesse pubblico prevalente", che potrebbe accelerare le procedure di approvazione e darle priorità negli equilibri legali.

L'agenzia di stampa tedesca è stata informata dei piani corrispondenti dalle cerchie del governo. Il documento viene sviluppato congiuntamente dal Ministero dell'Economia e dal Ministero della Difesa. Si tratta di considerazioni concrete che devono ancora essere coordinate tra tutti i dipartimenti partecipanti e sottoposte a procedure di revisione, si è detto.

Data la posizione dell'FDP contro la partecipazione statale nelle imprese, anche nel settore della difesa, è improbabile che essi appoggino la formazione di una "coalizione a semaforo" in merito a questa questione, poiché una tale coalizione potrebbe includere partiti che favoriscono l'intervento del governo nell'industria della difesa.

