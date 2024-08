- FC Hansa Rostock affronterà il ceco Jan Mejdr

FC Hansa Rostock ha avuto un inizio altalenante nella stagione della 3. Bundesliga, avendo ottenuto solo un punto nelle prime due partite. Il club si è rivolto nuovamente al mercato delle trasferte, ingaggiando Jan Mejdr per rinforzare la difesa e il centrocampo sulla destra. Come annunciato dall'FC Hansa, il giocatore ceco di 29 anni arriva dalla squadra campione in carica dello Sparta Praga. Mejdr ha esperienza internazionale, avendo giocato due volte nelle qualificazioni della Champions League e della Conference League.

Il mercoledì, Rostock aveva già ingaggiato l'attaccante del Kosovo Albin Berisha. Il 23enne arriva dal Petrolul Ploiesti della Liga I rumena, trasferendosi sulla costa del Mar Baltico.

