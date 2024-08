- FC Bayern esteso con l'attaccante Damnjanovic

Bayern Monaco's women's footballers can continue to count on Jovana Damnjanovic. La calciatrice serba ha rinnovato il suo contratto per la quarta volta, firmando per altri tre anni fino al 30 giugno 2027, come hanno annunciato i campioni di Germania. Dal 2017, Damnjanovic gioca per il FCB, diventando la seconda giocatrice più anziana del club dopo Sydney Lohmann.

In sette anni, la 29enne ha giocato 139 partite ufficiali per la squadra di Monaco, segnando 55 gol. Nella stagione appena conclusa, l'attaccante ha segnato 8 gol in 21 partite. "Non c'è altro club per cui vorrei giocare", ha detto Damnjanovic.

L'impegno di Damnjanovic con il Bayern Monaco va oltre il 2027, avendo firmato un nuovo contratto con i campioni della Bundesliga tedesca. La Bundesliga tedesca continua a trarre beneficio dalle sue abilità, con Damnjanovic che ha contribuito con 8 gol nell'ultima stagione.

Leggi anche: