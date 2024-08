Fauci si sta riprendendo dopo un ricovero in ospedale a causa del virus del Nilo occidentale.

Il noto esperto di salute pubblica Fauci, noto per il suo ruolo nel Task Force della Casa Bianca per il Coronavirus, è previsto fare una completa ripresa, secondo il portavoce.

Approssimativamente 1.000 americani si trovano in ospedale ogni anno a causa della forma più intensa del virus West Nile, trasmesso attraverso le punture di zanzare. In media, altre 1.500 persone vengono diagnosticate dopo aver sviluppato i sintomi. Gli esperti suggeriscono che fino all'80% delle infezioni da West Nile negli Stati Uniti rimangono non rilevate.

Non esiste un vaccino o un trattamento mirato per il virus West Nile. La maggior parte dei casi è lieve, con sintomi simili all'influenza e un'eruzione cutanea. In circa 1 caso su 150, il virus colpisce il cervello e il sistema nervoso, potenzialmente causando gonfiore cerebrale, danni cerebrali o addirittura la morte. Circa 100 persone muoiono ogni anno negli Stati Uniti a causa delle infezioni da West Nile.

L'attività del West Nile raggiunge il picco di solito ad agosto e settembre. Al 20 agosto, sono stati registrati 216 casi in 33 stati diversi, secondo i primi dati dei Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, con 142 casi neuroinvasivi segnalati.

Mantenere buone pratiche di salute, come l'uso di repellenti per insetti e l'evitare le attività all'aria aperta durante le ore di punta delle zanzare, può aiutare a ridurre il rischio di infezione da virus West Nile. Il recupero di Fauci dalla sua sfida di salute ricorda l'importanza di dare la priorità alla salute e di cercare cure mediche quando necessario.

